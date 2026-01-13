[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 씽크볼 전문 브랜드, 깜뽀르테

깜뽀르테가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 주방용품(씽크볼) 부문을 3년 연속 수상했다.‘조용하면서(Calm) 강하다(Forte)’는 의미의 프리미엄 씽크볼 전문 브랜드 깜뽀르테는 기존 콰이어트 패드보다 한층 진화한 3중 특수패드를 적용해 설거지 소음을 획기적으로 줄였다. 또한 스크래치에 강한 백조씽크만의 특수 2중 엠보 소재를 도입해 차별화된 내구성을 자랑한다.해당 엠보 소재는 2010년 국내 최초 기술 개발에 성공한 이후 10년 넘게 축적된 노하우가 담겨 있다. 여기에 ‘고니 클리어 코팅’을 더해 세제나 음식물로 인한 오염까지 방지해 소비자 만족도를 한층 높였다.깜뽀르테는 최근 트렌드인 부분교체 ‘씽크볼 리폼서비스’ 시장의 수요에도 발맞춰 ‘깜뽀르테 8535’ 리폼용 씽크 제품을 출시했다. 이를 통해 소비자들은 주방 전체 인테리어 교체가 아니더라도 간편한 씽크볼 교체만으로도 깜뽀르테를 경험할 수 있게 되었으며, 이러한 성과는 ‘깜뽀르테8535+벽수전’ 제품의 후속 출시로 이어지며, 깜뽀르테가 주방 리폼 시장의 새로운 기준을 제시하고 있음을 증명했다.깜뽀르테 관계자는 “3년 연속 한국소비자만족지수 1위라는 성과는 깜뽀르테의 기술력과 품질에 부여한 변함없는 신뢰의 증표”라며 “앞으로도 더욱 편리하고 만족스러운 제품을 개발해 씽크 업계를 선도하는 리딩 브랜드로서 고객과 소통하며 주방의 가치, 서비스 품질을 지속적으로 높여 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com