[2026 한국소비자만족지수 1위] 투자 수수료 페이백 플랫폼, 테더백

테더백이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ IT(투자 수수료 페이백 플랫폼) 부문을 2년 연속 수상했다.테더백은 단순히 추천 코드를 공유하는 구조가 아닌, 거래소의 공식 API를 통해 투자자의 거래 내역과 수수료 데이터를 실시간으로 불러오는 투자 수수료 페이백 플랫폼이다.이 데이터는 거래소별 제휴 리워드 비율과 투자자UID(고유식별자) 정보를 대조해, 실제 발생한 거래 수수료 환급액을 자동으로 계산·정산하는 방식으로 처리된다. 해당 구조 덕분에 테더백은 기존의 ‘추천 코드 중심의 페이백 구조’와 달리, 모든 환급 내역이 ‘데이터 단위로 검증 가능한 투명한 정산 구조’를 갖췄다.특히, 가상자산 시장이 다시 활기를 되찾으면서, 투자자들 사이에서 ‘수수료 효율화’에 대한 관심이 빠르게 커지고 있다. 최근에는 개인 투자자들의 선물거래 참여가 급증하면서, 거래소 수수료 부담을 줄이기 위해 스스로 거래 비용을 절감할 수 있는 다양한 방식들을 탐색하는 움직임도 늘고 있다. 이런 흐름 속에서 등장한 수수료 환급 플랫폼이 테더백이다.테더백 관계자는 “2년 연속 수상은 단순한 브랜드 성과가 아니라, 거래소 데이터 기반의 정산 시스템을 신뢰해준 투자자들이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 빠르고 정확한 환급, 투자자가 다양한 거래소 중에서 자신에게 맞는 조건을 선택할 수 있는 시스템, 그리고 실사용자 중심의 정산 구조를 고도화해 나가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com