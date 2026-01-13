[2026 한국소비자만족지수 1위] 순대·돼지국밥 전문 브랜드, 탐나는순대돼지국밥 본점

탐나는순대돼지국밥 본점이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 프랜차이즈(돼지국밥) 부문을 2년 연속 수상했다.탐나는순대돼지국밥 본점은 순대·돼지국밥 전문 브랜드로, 자체 개발한 조리 기법을 적용해 메뉴를 선보이고 있다. 해당 기법을 통해 돼지고기 특유의 퍽퍽함은 줄이고, 소고기처럼 부드러운 식감을 살린 것이 특징이다.또한 돼지 특유의 잡내를 효과적으로 제거하고, 양념 전문가가 개발한 고급 다진 양념을 활용한 비법 양념장을 사용해 깊고 균형 잡힌 맛을 구현하고 있다. 이를 바탕으로 맛과 서비스 전반에서 높은 만족도를 제공하고 있다는 평가다.탐나는순대돼지국밥 관계자는 “2026 한국소비자만족지수 1위 수상은 변함없이 보내주신 고객들의 성원 덕분이라고 생각한다”며 “탐나는순대돼지국밥이 보유한 6가지 경쟁력인 ‘365일 유행을 타지 않는 메뉴’, ‘내마음대로 원하는대로 토핑메뉴’, ‘높은 회전율’, ‘단일 메뉴 운영’, ‘살코기 중심 국밥’, '100-1=0 하나의 실수도 진지하게 바라보자라는 마음’를 바탕으로 가게운영에 더욱 적극적으로 나갈 계획”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com