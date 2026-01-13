[2026 한국소비자만족지수 1위] AI 기반 온라인 부업 교육 플랫폼,온랩스

온랩스가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 온라인교육(온라인부업) 부문을 2년 연속 수상했다.온랩스는 AI 기반 온라인 부업 교육 플랫폼으로, 직장인·자영업자·시니어·초보 창업자 등 다양한 수강생을 대상으로 실전형 온라인 판매 및 자동화 부업 교육을 제공하고 있다. 단순 이론 중심 강의가 아닌, 실제 수익 구조 이해부터 마켓 운영, 정산과 세무 기초까지 이어지는 현장 중심 커리큘럼을 강점으로 내세우고 있다.특히 온랩스는 자체 개발한 AI 도구와 체계적인 과제 시스템을 통해 수강생의 실행력을 높이고 있으며, 단계별 실습과 조교·운영진의 밀착 피드백 구조를 통해 초보자도 실질적인 매출 경험을 할 수 있도록 설계된 교육 방식을 운영 중이다. 이와 함께 다양한 온라인 마켓 환경 변화에 빠르게 대응하는 커리큘럼 업데이트로 높은 만족도를 유지하고 있다.온랩스 관계자는 “앞으로도 단순한 정보 전달을 넘어, 수강생이 스스로 수익 구조를 이해하고 지속 가능한 온라인 부업을 만들어갈 수 있도록 실질적인 교육과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com