[2026 한국소비자만족지수 1위] 현장 맞춤형 중장비 컨설팅, 강한중고지게차

강한중고지게차가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 중장비(지게차) 부문을 수상했다.경기도 화성에 위치한 중고 지게차 전문 기업 ‘강한중고지게차’는 다년간 축적된 현장 경험과 투명한 정비 시스템을 바탕으로 중고 산업 장비 시장의 새로운 패러다임을 제시하고 있다.강한중고지게차는 단순히 장비를 매입하고 판매하는 기존 방식을 넘어, 고객의 실제 작업 환경(실내·외), 화물의 종류, 이동 동선, 예산 등을 면밀히 파악하는 1:1 매칭 컨설팅을 제공한다. 이를 통해 디젤, 전동, 가스 등 다양한 구동 방식과 톤수별 지게차 중 가장 효율적인 모델을 제안함으로써, 고객사의 비용 절감과 생산성 향상에 기여하고 있다.특히 중고 장비 거래의 고질적인 문제인 정보 불투명성을 해소하기 위해 유튜브 채널과 블로그 등 온라인 채널을 적극 활용하고 있다. 입고된 모든 차량의 상세한 컨디션과 시운전 영상을 가감 없이 공개하고, 지게차 관리 노하우를 공유함으로써 오프라인 방문이 어려운 원거리 고객들에게도 높은 신뢰를 얻고 있다.또한 자체 정비팀을 중심으로 한 출고 전 검수(Pre-Delivery Inspection) 시스템을 구축해 엔진, 유압, 타이어 등 핵심 부품의 성능을 철저히 점검한다. 판매 후에도 지속적인 유지보수 조언과 AS 대응을 통해 ‘믿고 타는 지게차’라는 브랜드 이미지를 확고히 하고 있다.강한중고지게차 한효진 대표는 “지게차는 현장의 안전과 직결되는 핵심 장비인 만큼 무엇보다도 ‘정직’과 ‘기술력’이 최우선 가치가 되어야 한다”며 “앞으로도 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 투명한 거래 문화를 선도하고, 고객의 비즈니스 성공을 함께하는 든든한 파트너로 성장해 나가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com