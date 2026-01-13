[2026 한국소비자만족지수 1위] 알칼리이온수기 전문 브랜드, 알카메디

알카메디가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 생활가전(알칼리이온수기) 부문을 수상했다.알카메디의 알칼리이온수기는 음용수 뿐 아니라 요리, 커피·차, 반려동물 급수, 식재료 세척까지 일상 전반에 관여한다. 특히 집에서 보내는 시간이 늘고 주방이 ‘생활의 중심’으로 자리 잡으면서, 단순 정수 성능을 넘어서는 기능성, 위생 관리의 간편함과 공간 효율, 조작 편의가 핵심 구매 요건으로 떠올랐다.알카메디는 이러한 흐름에 맞춰 탱크가 필요 없는 직수 연결 방식과 자동 배수 구조를 통해 내부 물 고임을 없애고 관리 부담을 덜어내는 방향으로 제품을 설계해 왔다. 또한 알칼리 단계 확인이 쉬운 컬러 LCD와 간결한 조작 구성으로 사용 경험을 단순화했다는 점도 특징이다.여기에 ‘생활가전으로서의 디자인’도 경쟁력을 더했다. 큰 부피와 투박한 이미지로 인식되던 기존 제품군과 달리 콤팩트한 외형과 설치 부담을 낮춘 설계로 좁은 싱크대 환경에서도 선택지를 넓혔으며, ‘굿디자인’ 수상을 통해 디자인의 우수성 또한 증명했다.이외에도 알카메디는 제조 기반 경쟁력을 바탕으로 국내 시장뿐 아니라 해외 수출과 OEM 공급 경험을 축적해 온 점도 강점이다. 알카메디는 정관장, 이롬, SK매직, 타파웨어 등 물이 핵심 경쟁력이 되는 글로벌 대기업을 비롯해 미국·독일·싱가포르 등 30여 개국 수출을 통해 세계적인 신뢰도를 쌓아오고 있다.알카메디 은지훈 대표는 “물은 가장 일상적이며 가족의 건강을 지키는 데 필수적인 소비재”라며 “앞으로도 품질과 신뢰를 우선하는 원칙 아래, 더 많은 소비자가 편리하고 만족스러운 물 경험을 누릴 수 있도록 제품 혁신을 이어 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com