[2026 한국소비자만족지수 1위] 사주 서비스 브랜드, 타이트사주

타이트사주가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 서비스혁신브랜드(AI운세) 부문을 수상했다.타이트사주는 연애와 관계 고민에 특화된 콘텐츠/서비스를 제공하며, 누적 100만 명 이상의 고객이 이용한 경험을 바탕으로 개인의 상황에 맞춘 현실적인 조언과 해석을 전달하고 있다.특히 관계에서 생기는 불안과 혼란을 ‘정리 가능한 언어’로 바꾸는 데 집중해, 연애·관계 고민을 가진 사용자들 사이에서 주목받고 있다.타이트사주는 AI 기반 개인화 흐름을 통해 사용자의 고민을 단계적으로 정리하고, 이해하기 쉬운 형태로 결과를 제공함으로써 감정 소모를 줄이고 자기이해에 도움을 주는 방향으로 서비스를 고도화해왔다. 또한 민감한 관계·정서 주제를 다루는 만큼, 사용자 경험 전반에서 신뢰를 높일 수 있도록 콘텐츠 품질과 안내 체계를 강화하며 서비스 완성도를 높이고 있다.타이트사주 관계자는 “연애와 관계 문제는 결국 ‘마음의 문제’와 연결되어 있는 만큼, 사용자가 스스로 감정을 정리하고 더 건강한 선택을 할 수 있도록 돕는 데 집중해왔다”며 “앞으로도 더 많은 사람들이 관계 속 불안을 덜고 자기 자신을 이해해 멘탈케어에 도움이 되는 경험을 제공할 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com