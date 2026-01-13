[2026 한국소비자만족지수 1위] 줄기세포 기반 건강관리 전문기업, 탑셀바이오헬스

탑셀바이오헬스가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 의료서비스(줄기세포 보관) 부문을 수상했다.(주)탑셀바이오헬스는 골수 유래 성체줄기세포를 기반으로 한 건강관리 서비스를 제공, 전국 단위 가맹센터 네트워크를 통해 체계적인 줄기세포 보관 및 관리 컨설팅을 운영하고 있다. 줄기세포를 단기적 치료 수단이 아닌 미래 건강을 위한 바이오 자산으로 접근하는 것이 특징이다.줄기세포 치료는 손상된 조직의 재생을 유도하고, 노화 및 퇴행성 질환 관리에 활용 가능성이 높은 분야로 평가받고 있다. 특히 골수 유래 성체줄기세포는 자가 세포 활용이 가능해 안전성과 윤리성 측면에서 주목받고 있으며, 향후 예방 중심 의료와 맞춤형 헬스케어 시장에서 활용도가 더욱 확대될 것으로 전망된다.탑셀바이오헬스는 이러한 흐름에 맞춰 표준화된 관리 프로세스와 투명한 상담 시스템을 구축하고, 과학적 근거를 바탕으로 한 장기 건강관리 모델을 제시하고 있다. 지역에 관계없이 동일한 서비스 품질을 유지할 수 있도록 가맹센터 운영 기준을 통일한 점도 강점으로 꼽힌다.관계자는 “앞으로도 과장 없는 정보 제공 및 체계적인 관리 시스템을 통해 소비자들이 더욱 신뢰할 수 있는, 줄기세포 기반 건강관리 시장의 기준을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com