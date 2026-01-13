[2026 한국소비자만족지수 1위] 판촉물·기프트 전문 프랜차이즈, 해오름기프트

해오름기프트가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 온라인프랜차이즈(판촉물) 부문을 수상했다.해오름기프트는 2013년 설립 이후 판촉물·기념품 유통을 기반으로 한 가맹형 비즈니스 모델을 통해 전국 단위 네트워크를 확대해 왔다. 온라인 쇼핑몰 중심의 운영 구조를 바탕으로 재고 보유와 물류, 제작에 대한 부담을 최소화했으며, 약 10만여 종에 이르는 판촉물 상품을 온라인으로 연동해 운영하고 있다. 여기에 자체 개발한 AI 시스템을 도입해 상품 수요 흐름 분석과 운영 효율 관리까지 체계적으로 진행하고 있다.특히 해오름기프트는 별도의 매장이나 재고 없이도 운영 가능한 구조로 소자본·1인 창업이 가능하도록 설계됐다. 창업 경험이 없는 예비 창업자도 비교적 수월하게 시장에 진입할 수 있도록 단계별 교육과 운영 지원을 병행하고 있다.이 같은 창업 시스템은 단순히 가맹점을 늘리는 것을 넘어, 창업자의 성공을 위한 체계적인 지원을 목표로 한다. 본사가 대부분의 업무를 대행하는 방식으로 점포 운영 부담을 덜어주며, 가맹점주는 영업과 고객 관리에 집중할 수 있다. 자동화된 운영 시스템과 언택트 환경에 최적화된 디지털 솔루션 역시 창업자들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com