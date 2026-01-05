이찬진 금융감독원장이 19일 정부서울청사 별관에서 이재명 대통령의 질의에 답하고 있다. 2025.12.19 사진=한경 김범준 기자

이찬진 금융감독원장이 쿠팡파이낸셜의 대출 금리 산정 방식에 대해 “납득이 안가는 산정 기준을 자의적으로 적용해서 결과적으로 폭리를 취하는 것으로 비춰진다”며 강하게 비판했다.금감원은 현재 진행중인 현장 점검을 검사로 전환해 이자율 산정 기준을 본격적으로 들여다볼 방침이다.5일 이 원장은 여의도 금감원에서 쿠팡파이낸셜 현장점검과 관련해 “갑질 비슷한 상황이 아닌가 판단하고 있다”며 이같이 밝혔다.쿠팡파이낸셜은 입점 업체를 대상으로 ‘쿠팡 판매자 성장 대출’ 상품을 운영 중인데 적용 금리가 연 8.9%에서 치대 18.9%에 달해 대부업체 수준이라는 지적을 받아왔다.금감원은 쿠팡페이에 대해서도 점검을 이어가고 있다. 이 원장은 ‘원 아이디-원 클릭’ 구조를 언급하며 “하나의 아이디와 패스워드로 여러 서비스를 이용하는 방식에서 정보 유출 가능성이 없는지 집중적으로 보고 있다”고 설명했다.결제 정보 유출은 없다는 쿠팡 측 설명에 대해서도 “정보가 어떻게 공유됐는지 크로스 체크 중”이라고 밝혔다.쿠팡 본사에 대한 점검과 관련해서 “정부 합동 대응단에 금감원 실무진이 결합해 있는 상황”이라며 구체적 언급은 피했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com