금감원은 현재 진행중인 현장 점검을 검사로 전환해 이자율 산정 기준을 본격적으로 들여다볼 방침이다.
5일 이 원장은 여의도 금감원에서 쿠팡파이낸셜 현장점검과 관련해 “갑질 비슷한 상황이 아닌가 판단하고 있다”며 이같이 밝혔다.
쿠팡파이낸셜은 입점 업체를 대상으로 ‘쿠팡 판매자 성장 대출’ 상품을 운영 중인데 적용 금리가 연 8.9%에서 치대 18.9%에 달해 대부업체 수준이라는 지적을 받아왔다.
금감원은 쿠팡페이에 대해서도 점검을 이어가고 있다. 이 원장은 ‘원 아이디-원 클릭’ 구조를 언급하며 “하나의 아이디와 패스워드로 여러 서비스를 이용하는 방식에서 정보 유출 가능성이 없는지 집중적으로 보고 있다”고 설명했다.
결제 정보 유출은 없다는 쿠팡 측 설명에 대해서도 “정보가 어떻게 공유됐는지 크로스 체크 중”이라고 밝혔다.
쿠팡 본사에 대한 점검과 관련해서 “정부 합동 대응단에 금감원 실무진이 결합해 있는 상황”이라며 구체적 언급은 피했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
