‘사자보이즈’ 잡을 ‘미션보이즈’···조선 의료 개척 이야기 담은 ‘더 미션:K'

MJ·재윤·리키·김동준 아이돌 내세운 신년 뮤지컬 콘서트

세종문화회관 대극장서 1월 30일부터 2월 1일까지 공연

뮤지컬 콘서트 '더 미션 K' 기자간담회 현장(위드컬처 제공)

“140년 전 조선을 개척했던 알렌·언더우드·에비슨·세브란스 이 네 명이 조선 땅을 밟았을 때의 나이가 20대 초반이었어요. 그 나이대에 전 세계에서 활동하는 네 명의 아이돌(MJ·재윤·리키·동준)들과 접목시키자는 게 ‘더 미션’의 출발이었습니다.”(장소영 더 미션:K 총괄감독)140년 전 조선의 새벽을 열었던 개척자들의 이야기를 현대적 감각으로 재해석한 2026년 뮤지컬 콘서트 ‘더 미션:K(The Mission:K)가 5일 서울 중구 프레스센터에서 기자간담회를 가졌다.이날 서울 중구 프레스센터 20층 내셔널 프레스클럽에서 열린 기자간담회에는 더 미션의 총괄 프로듀서 겸 음악감독 장소영 대표, 안진성 연출감독, 김은혜 작가(극본)를 비롯해 주연배우 MJ(아스트로), 재윤(SF9), 리키(틴탑), 김동준(ZE:A), 그리고 MC 역을 맡은 뮤지컬 배우 서범석이 참석했다.이날 간담회에는 작품의 세계관과 무드를 담은 티저 영상 상영과 더불어 네 명의 배우가 극중 ‘미션 보이즈’로 변신해 더 미션의 대표 넘버 ‘그 곳이 날 불러’를 라이브로 선보였다.장소영 총괄감독은 이번 작품을 푸른 눈의 선교사들의 도전기라고 표현했다.장 감독은 “제목에 담긴 '미션'은 사전적 의미로 사명, 소명, 임무라는 뜻이고, 'K'에는 한국(Korea), 지식(Knowledge), 자비(Kindness), 두드린다(Knock) 등 여러 의미를 담았다"고 설명했다.작품을 기획하게 된 배경에 대해서는 "조선 최초의 서양 병원인 제중원에 대한 이야기를 뮤지컬로 만들면 좋겠다는 니즈가 있었고, 선교사들의 이야기를 빼놓고는 이 소재가 드러나기 어렵겠다고 생각했다”면서 “선교사들을 살펴보니 '그 시대에 어떻게 이 먼 나라에 무슨 생각으로 왔을까' 하는 질문이 생겼다"고 밝혔다.이어 “알렌, 언더우드, 에비슨, 세브란스라는 실존 인물들의 숭고한 정신을 딱딱한 역사로 풀기보다 누구나 공감하고 즐길 수 있는 콘서트 형식으로 전달하고 싶었다”며 “K-의료와 교육의 뿌리가 된 이들의 ‘미션’이 오늘을 살아가는 우리에게 어떤 의미로 다가오는지를 음악으로 전하고자 한다”고 밝혔다.김은혜 작가는 “실존 인물인 네 명의 캐릭터가 140년 전 근대화가 시작되기 전인 그 시대에 정보도 없는 먼 나라(조선)에 자신들의 사명을 가지고 와서 겪는 스토리들이 놀라웠다”면서 “역사적 팩트를 잘 짚어 나가면서 이들이 이런 대단한 일을 하면서 재미있는 일도 있지 않았을까 하는 생각으로 작품을 써 나갔다”고 밝혔다.이번 작품은 역사적 사실을 기반으로 뮤지컬 콘서트라는 새로운 장르로 탄생한다. 실제로 배우들도 전부 아이돌 출신이거나 현재 활동 중인 아이돌이 맡았다.1884년 조선에 들어와 활동한 미국 선교사로, 연세대학교의 전신 중 하나인 제중원(광혜원)을 세운 알렌은 아스트로 MJ가 맡는다. 연희전문학교를 세운 언더우드는 SF9 재윤이, 연희전문학교 교장과 세브란스병원 원장을 역임했던 에비슨은 제국의아이들 출신 김동준이 맡았다. 또 제중원에 거액을 기부해 세브란스병원 설립에 기여한 투자자 세브란스는 틴탑 리키가 소화한다.이번 공연에서 이들 넷에 ‘미션보이즈’라는 이름을 붙였다. 글로벌 시장에서 인기를 얻었던 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 보이그룹 사자보이즈를 연상케 한다.안진성 연출은 “사자보이즈가 너무 유행하지 않았나. 우리도 '비슷한 거 아니야?'라고 생각했지만, '더 잘해야지'라는 마음으로 준비했다”고 밝히기도 했다.이어 안 연출은 “작품을 준비하면서 이렇게 재미있는 스토리를 어떻게 표현할까를 무척 고민했다”며 “네 명의 캐릭터를 어떻게 하면 잘 표현할 수 있을까를 고민하면서 뮤지컬 콘서트로 만들었다”고도 했다.‘더 미션:K'는 조선에 도착한 네 명의 청년이 의료와 교육의 기틀을 다져온 여정을 토크쇼 형식과 K-팝 퍼포먼스로 풀어낸 작품이다.이번 공연은 1월 30일부터 내달 1일까지 세종문화회관 대극장에서 공연되며, 7일부터 세종문화회관, NOL티켓, 티켓링크 등을 통해 예매 가능하다.강홍민 기자 khm@hankyung.com