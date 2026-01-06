잠실 일대 아파트 전경. 사진=한국경제신문

서울 잠실 생활권에서 4,500여 가구의 입주장이 열렸다. 신천동 '잠실래미안아이파크'(2,678가구)와 '잠실르엘'(1,865가구) 등 대규모 신축 아파트가 잇따라 집들이에 나섰다. 잠실동과 신천동 일대에 16년 만에 들어선 대단지 신축이다.송파구는 지난달 말 입주를 시작한 잠실래미안아이파크 입주민을 위해 5일부터 오는 2월 27일까지 103동 생활지원센터에 '현장민원실'을 설치·운영한다고 밝혔다. 잠실래미안아이파크는 잠실 진주아파트를 재건축한 아파트다.현장민원실에서는 ▲전입신고 ▲ 확정일자 부여 ▲ 주민등록등·초본 및 인감증명서 발급 ▲ 전입세대열람 ▲ 복지상담 등의 서비스를 제공한다.이 아파트 바로 옆에 있는 잠실르엘도 이달 말 입주를 시작한다. '미성·크로바'를 재건축한 아파트다.잇단 대단지 입주가 시작되며 신천동을 중심으로 새로운 주거타운이 형성될 것이란 기대가 나오는 가운데, 인근 전세 시세에 미칠 영향에도 관심이 모아진다.2개 단지, 4543가구 집들이를 앞두고 주변 전세 호가가 내려가는 사례가 나오고 있다.'파크리오'(6,864가구) 전용면적 144㎡ 집주인은 전세 매물 보증금을 지난달 31일 16억원에서 15억7,000만원으로 조정한 데 이어 지난 3일 15억원으로 재차 내렸다. 같은 단지 전용 84㎡ 매물도 이달 10억7,000만원에서 10억5,000만원으로 하향됐다.전세대출 문턱 강화, 실거주 의무 등으로 인해 '입주장 효과'가 제한적이라는 평가도 나온다.김정우 기자 enyou@hankyung.com