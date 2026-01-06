사진=연합뉴스

"한국과 중국이 서로의 차이를 넘어서 좋은 성장의 실마리를 함께 찾아가는 계기가 되길 바란다."최태원 대한상공회의소 회장은 9년 만에 열린 한중 비즈니스 포럼에서 이같이 밝혔다.최 회장은 5일 중국 베이징 소재 조어대에서 열린 포럼 개회사를 통해 사자성어 '구동존이(求同存異)'를 언급했다. 작은 차이는 존중하되 공통의 목표와 이익을 우선적으로 모색하자는 뜻이다.최 회장은 "9년 전 열린 한중 비즈니스 포럼에 사절단 단원으로 참가한 데 이어, 이번 포럼을 주관하게 되어 감회가 남다르다"며 "지난 해 시진핑 주석의 11년 만의 방한 계기 형성된 한중협력의 훈풍을 이어받아 양국 경제인들이 성장의 실마리를 함께 찾아가길 바란다"고 강조했다. 최 회장은 중국어로 “따자하오(大家好·안녕하세요)”라고 인사를 건네며 현장 분위기를 누그러뜨리기도 했다.이날 열린 한중 비즈니스 포럼은 지난 2017년에 이어서 9년 만에 개최됐다. 양국 정·재계 인사 600여명이 참석한 가운데 이재명 대통령과 허리펑(何立峰) 중국 국무원 부총리도 참석했다.최 회장이 이끄는 대한상의는 이번 방중 경제사절단 파견을 주관하며 기업들의 실질적 성과 창출 지원에 나섰다.최태원 대한상공회의소 회장 외에도, 윤진식 한국무역협회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장 등 경제단체장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 장인화 포스코홀딩스 회장, 허태수 GS그룹 회장, 구자은 LS홀딩스 회장을 비롯한 주요 기업인들이 참석했다.중국 측에서는 런홍빈(任鸿斌) 중국 국제무역촉진위원회(CCPIT) 회장, 후치쥔(侯启军) SINOPEC 회장, 랴오린(廖林) 중국공상은행 회장, 니전(倪真) 중국에너지건설그룹 회장, 리둥성(李东生) TCL과기그룹 회장, 정위췬(曾毓群) CATL 회장, 장나이원(张乃文) 장쑤위에다그룹 회장, 장정핑(张正萍) SERES그룹 회장 등 주요 기업인들이 자리했다.이번 포럼에서는 한중 경제협력의 폭과 깊이를 더하기 위한 발표가 이어졌다.한중 협력 유망 분야인 ▲제조업 혁신·공급망 ▲소비재 신시장 창출 ▲서비스·콘텐츠 협력을 중심으로 양국 기업 및 기관 6곳이 새로운 협력모델 발굴을 위한 다양한 아이디어를 공유했다.중국 측에서는 린순제(林舜杰) 중국국제전시센터그룹 회장이 내년 개최 예정인 제4회 중국국제공급망촉진박람회를 소개하며 한국 기업들의 참여를 제안했다.포럼 개최 외에도 경제인 간담회, MOU 체결식 등 부대행사도 함께 마련하며 실질적 협력 성과 창출에 나섰다. 이번 간담회에서는 한중 주요 기업인 20명이 경제협력을 한 단계 발전시키기 위한 의견을 나눴다. 양국 정부도 경제인들의 목소리를 청취하며 기업 간 교류 확대 필요성에 공감했다.양국 기업 간 MOU 체결식도 이어졌다. 김정관 산업통상부 장관이 임석한 가운데 AI·자율주행 플랫폼 개발 협력, 소비재·식품 진출확대 협력, K팝 아티스트 IP 콘텐츠 협력 등 다양한 업계에서 구체적이고 실질적인 업무협약을 체결했다.이번 방중계기 양국기업 간 총 32건의 MOU가 체결되기도 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com