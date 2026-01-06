韓中정상 "北과 대화 재개 중요성 확인···한한령 따질 필요 없어"(종합)

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있다(뉴스1)

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일(현지시간) 두 번째 정상회담을 갖고 한반도 평화에 대해 의견을 나눴다.위성락 국가안보실장은 회담 뒤 베이징 현지에 마련된 프레스센터에서 가진 브리핑에서 "양 정상은 회담에서 북한과의 대화 재개 중요성을 확인했다"고 소개했다.특히 위 실장은 "한반도의 평화와 안정을 위한 건설적 역할을 하겠다는 중국의 의지를 확인했다"며 "이를 바탕으로 한중 정상은 평화를 구축하기 위한 창의적 방안을 지속해서 모색하기로 했다"고 전했다.구체적으로 시 주석은 '건설적 역할'에 대한 당부를 듣고는 "기본적으로 중국은 지금도 그 같은 역할을 하고 있으며, 앞으로도 지속해 나가겠다"는 취지의 답변을 했다는 게 위 실장 설명이다.민감한 현안으로 꼽히는 서해 구조물 문제와 관련한 논의도 이어졌다.양 정상은 서해에 경계가 확정되지 않은 상황을 고려, 올해부터 경계획정을 위한 차관급 회담을 개최하기 위해 함께 노력하기로 했다.위 실장은 "조심스럽지만 이 부분에서 진전을 볼 수 있겠다는 기대감도 갖게 됐다"고 말했다.'한한령 완화' 등 문화 교류에 대해서는 양 정상은 바둑·축구 등의 분야부터 교류를 점진적으로 교류를 확대하기로 했으며, 드라마·영화에 대해서도 실무협의를 통해 진전을 모색하기로 했다.다만 위 실장은 "중국은 여전히 한한령의 존재 자체를 시인하지 않고 있다. 오늘도 우스개처럼 '한한령이 있는지 없는지를 따질 필요 없다'는 취지의 대화만 오갔다"며 "(한한령 완화 논의가) 앞으로 어떻게 흘러갈지는 점치기 어렵다"고 신중한 모습을 보이기도 했다.또 이 대통령과 시 주석은 양국 내 혐한·혐중 정서에 대처하기 위한 공동 노력을 기울여야 한다는 점에도 공감대를 이뤘으며, 양국간 우호의 상징인 판다를 추가로 대여하는 문제도 실무선에서 협의해 가기로 했다.아울러 한중 양국은 올해 임시정부 청사 건립 100주년을 맞아 중국 내 우리 독립사적지 보호를 강화하기 위해 노력하기로 했다.경제 분야에 대해서는 위 실장은 "중국은 통용허가제를 도입하는 등 우리 기업이 핵심 광물을 원활히 수급할 수 있도록 적극 협조하기로 했다"고 밝혔다.미국의 베네수엘라 공습과 관련한 대화가 정상회담에서 이뤄졌느냐는 질문엔 "주요 국제정세에 대한 언급은 있었다"면서도 "서로 입장을 내고 이해를 표했다. 완벽히 입장이 일치하진 않았으나 대립적 논쟁이 벌어지진 않았다"고 답했다.한국의 핵추진잠수함 건조 추진에 대해 토론이 있었냐는 물음엔 "우리 측 입장을 충분히 설명했다. 특별히 문제가 불거지진 않았다"고만 답했다.'대만 문제도 논의됐느냐'는 질문에도 "그와 관련한 중국 측의 새로운 요구가 있진 않았다. 이 대통령은 중국중앙(CC)TV 인터뷰에서 한 얘기를 소개했고, 지금도 같은 입장을 견지한다고 언급했다"고 전했다.앞서 이 대통령은 CCTV 인터뷰에서 "'하나의 중국'을 존중한다"는 입장을 밝힌 바 있다.한편 이날 정상회담은 애초 예정된 30분 더 길어진 90분간 진행됐으며, 공식 환영식과 양해각서(MOU) 체결식, 국빈만찬까지 더해 두 정상은 총 4시간 이상을 함께 보냈다.시 주석은 회담 말미에 "이 대통령의 이번 방문이 아주 뜻깊다. '한중 새 시대'의 든든한 기초를 다졌다"고 언급하기도 했다.한중 정상은 양국 관계의 전면복원 흐름에 걸맞게 매년 만남을 갖자는데 공감대를 이뤘고, 외교안보 당국 및 국방 당국 간 소통과 교류를 확대하며 역내 평화와 안정을 꾀하기로 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com