65세 이상 노인 가운데 기초연금을 받는 비율이 66%로 집계되며 제고 도입 이후 최저 수준으로 떨어진 것으로 나타났다.노인 인구 증가로 수급자는 늘었지만 수급률은 3년 연속 하락세를 보였다.6일 보건복지부가 발간한 ‘통계로 본 2024년 기초연금’ 보고서에 따르면 기초연금 수급자는 675만8487명으로 65세 이상 전체 인구의 66.0%를 차지했다.전년 보다 약 25만 명 늘며 연대최대치를 기록했지만 수급률은 2021년 67.6%에서 2024년 66.0%로 낮아졌다.이는 기초연금이 시행된 2014년 이후 가장 낮은 수준이다.기초연금은 소득 하위 70% 노인의 생활 안정을 목표로 도입됐지만 특수직역연금 수급자 배제와 소득·재산 공개에 대한 부담 등으로 실제 수급률은 60%대에 머물고 있다.여기에 고령층의 자산 증가도 수급률 하락 요인으로 지목된다.기초연금 예산은 지속적으로 늘어 2024년 24조 3596억원에 달했다. 이중 국비가 82.8%, 지방비 비율이 17.2%차지했다.지역별로는 대도시 수급률이 낮고 농어촌 지역이 높은 양상을 보였다.광역지자체별 수급률은 세종시가 54.2%로 가장 낮았고, 서울도 54.5%로 수급률 60% 미만이었다. 수급률이 가장 높은 지역은 전남(77.9%)이고, 경북(74.1%)이 뒤를 이었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com