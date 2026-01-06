서정진 회장 개소식 주관, 신임 셀트리온 브랜치버그 CEO에 토드 윙지

(왼쪽부터) 기우성 셀트리온 부회장, 토드 윙지(Todd Winge) 셀트리온 브랜치버그 대표이사, 박경옥 셀트리온홀딩스 수석 부회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 토마스 킨 주니어(Thomas Kean Jr.) 연방 뉴저지 하원의원, 앤디 김(Andy Kim) 연방 뉴저지 상원의원이 5일(현지시간) 열린 미국 브랜치버그 생산시설 개소식에 참석한 모습. 사진=셀트리온

셀트리온은 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg)에 위치한 생산시설 개소식을 개최했다고 밝혔다. 이를 통해 글로벌 바이오의약품 생산 역량 강화를 위한 미국 내 핵심 생산 거점을 공식 출범했다.셀트리온 브랜치버그(Celltrion Branchburg LLC)의 신임 대표이사로는 토드 윙지(Todd Winge)가 공식 임명됐다.이번 개소식은 셀트리온이 지난해 말 일라이릴리(Eli Lilly)의 브랜치버그 생산시설 인수 완료 후에 개최된 첫번째 공식 행사이다. 셀트리온은 해당 시설이 글로벌 생산의 핵심 전초기지 역할을 할 것으로 기대하고 있다.이날 행사는 셀트리온그룹 서정진 회장 주관으로 앤디 김(Andy Kim) 연방 뉴저지 상원의원, 토마스 킨 주니어(Thomas Kean Jr.) 연방 뉴저지 하원의원, 토마스 영(Thomas Young) 브랜치버그 타운십 시장을 비롯한 현지 주요 외빈과 셀트리온 주요 경영진이 참석한 가운데 진행됐다. 킨 하원의원은 '공장에 내걸어 줬으면 좋겠다'며 손수 가져온 성조기를 증정해 큰 박수를 받기도 했다.서정진 회장은 환영사를 통해 "브랜치버그 생산시설을 향후 연구센터까지 포함한 종합 위탁개발생산(CDMO) 생산기지로 확장시켜, 송도 본사와 함께 셀트리온의 글로벌 성장의 큰 축을 맡게 할 것"이라며 해당 시설이 그룹 글로벌 사업 전략에서 갖는 의미를 강조했다.셀트리온은 이번 생산시설 개소를 통해 관세 리스크를 선제적으로 해소하고, 미국 내 안정적인 생산·공급 체계를 구축하게 됐다.특히 일라이 릴리가 운영하던 cGMP(우수 의약품 제조 및 품질관리기준) 시설을 인수함으로써 신규 생산거점 확보에 소요되는 기회 비용과 리스크를 최소화하는 한편, 일라이 릴리와의 바이오 원료의약품(DS) 위탁생산(CMO) 계약을 체결하게 됐다.셀트리온은 해당 시설을 미국 향(向) 자사 제품 생산의 핵심 거점으로 활용하는 한편, 글로벌 제약사 대상의 CMO 및 CDMO 사업까지 단계적으로 확대해 나가는 전략적 요충지로 활용할 계획이다.셀트리온 관계자는 "브랜치버그 생산시설 개소는 단순한 미국 내 생산 거점 확보라는 의미를 넘어, 글로벌 생산·공급 체계를 고도화하는 중대한 전환점이 될 것"이라며 "현지 생산을 통해 관세 리스크 완전히 해소하고 글로벌 CDMO 사업 경쟁력을 강화함으로써 글로벌 빅파마로의 도약을 차질 없이 완수할 것"이라고 강조했다.