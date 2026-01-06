갤럭시 북6 시리즈 / 삼성전자

삼성전자가 오는 27일 ‘갤럭시 북6’ 시리즈를 국내 출시한다. 성능, 디자인, 보안 등 많은 PC 요소들이 개선됐다. 과거와 달리 올해 갤럭시 북6 제품군 가격은 선공개되지 않았다.삼성전자가 5일 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 ‘갤럭시 북6’ 시리즈를 공개했다. 전력 효율성과 휴대성이 강화된 시리즈다. 라인업은 갤럭시 북6, 갤럭시 북6 프로, 갤럭시 북6 울트라 3종이다.갤럭시 북6 시리즈는 인텔 18A 공정을 적용한 ‘인텔 코어 울트라 시리즈3’ 프로세서를 탑재했다. 전력 효율과 데이터 처리 성능을 동시에 개선했다는 게 삼성 측 설명이다.그래픽은 엔비디아 지포스 RTX가 탑재됐다. 인공지능(AI)이미지 생성, 영상 재생, 게임 성능을 업그레이드했다.배터리 사용 시간도 늘었다. 갤럭시 북6 울트라와 프로 16형은 최대 30시간 영상 재생이 가능하다. 이는 이전 세대 대비 약 5시간 늘어난 시간이다.울트라 모델은 ‘초고속 충전’이 가능하다. 30분 만에 배터리를 최대 63%까지 충전할 수 있다.CES 2026에서 이민철 삼성전자 갤럭시에코비즈 팀장이 설명을 맡았다. 그는 PC는 한 번 구매하면 최소 5년 이상 사용하기에, 구매 시 가장 중요한 기준은 결국 성능과 배터리”라며 “사용자들이 생산성 중심으로 활용하는 만큼 프로세서 성능과 배터리 지속 시간에 집중했다”고 덧붙였다.두께는 더 얇아졌다. 갤럭시 북6 '울트라'와 '프로'는 각각 15.4mm, 11.9mm다. 이는 이전 세대 대비 각각 1.1mm, 0.6mm가 줄어든 수치다.키보드, 터치패드도 좌우 균형이 맞춰졌다. 또 갤럭시 스마트폰과 태블릿PC 등과도 어울리도록 설계됐다.크기는 갤럭시 북6 기본형이 14형, 프로 모델이 16형, 울트라 모델이 16형이다. 세 제품 모두 단일 모델로 출시된다.세 모델 무게는 모두 1kg을 넘는다. 갤럭시 북6 프로 14형이 1.23kg으로 가장 가볍다. 사전예약은 6일부터 삼성닷컴에서 진행되고, 기본형 갤럭시 북6는 다음 달 출시 예정이다.가격은 선공개 되지 않았다. 하지만 전작보다 소폭 오를 것으로 예상된다. D램과 낸드를 포함한 부품 가격이 최근 계속 오르고 있기 때문이다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com