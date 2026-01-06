연합뉴스

2024년 연구개발 예산을 삭감하면서 연구책임자 5명 중 한명은 과제를 잃었다.6일 과학기술정보통신부의 ‘2024년 국가연구개발사업 조사·분석 결과’에 따르면 2024년 총 연구책임자 수는 4만1902명이다. 2023년에 비해 5천281명이 줄어 11.2%나 감소했다.연구개발 예산을 삭감하고 여러 개의 작은 연구를 하나로 묶어, 돈과 시간을 많이 들여 큰 기술을 개발하는 방식으로 과제 수가 줄어들었다. 과제를 맡은 연구자 수도 따라서 줄었다.2024년 국가 연구개발(R&D) 집행 규모는 약 26조2천억원이다. 전년 대비 9.6% 감소했다. 과제 수는 6만696개다. 전년 대비 13% 감소했다.연구 책임자 수는 2022년 처음으로 5만명을 넘겼다. 2023년에는 과제 수가 감소되면서 연구 책임자 수도 함께 줄었다. 2023년과 2024년 2년 간 연구 책임자 수는 17.9%나 줄었다.연구책임자 소속별로 보면 중소기업의 축소 폭이 가장 컸다. 중소기업의 연구책임자 수는 1만3천39명이다. 전년 대비 17.7%나 줄었다. 대학은 10.3% 줄어 2만1천404명, 정부출연기관은 10.7% 줄어 3천886명이다.총 참여연구자수도 줄었다. 2024년 총 참여연구자수는 27만6천215명이다. 전년 대비 10.8% 줄었다.과학기술정보통신부는 2025년 9월부터 R&D 예산 삭감 과정 조사 태스크포스(TF)를 운영 중이다. 삭감에 따른 계속과제 현황과 삭감 과제 수, 규모, 과제 참여 연구자 수 변동 규모를 조사할 예정이다.과기부 관계자는 “수치가 조만간 정리되면 내부 보고와 국회 보고 등을 진행할 것 같다”며 “피해 영향분석 및 연구자 인터뷰 등을 위한 정책 용역은 수치를 토대로 상의해 진행할 전망”이라고 말했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com