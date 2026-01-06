“월회비 2900원에 7% 적립” SSG닷컴, 새 멤버십 ‘쓱세븐클럽’ 출시

월회비 2,900원, 쓱배송 장보기 할 때마다 7% 적립

플랫폼 갈아타기를 고민하는 고객이 늘어나는 가운데, 쓱닷컴이 장보기에 특화된 ‘심플한 적립 혜택’과 ‘합리적인 월회비’를 앞세운 새 멤버십으로 승부수를 던졌다. 배송 경쟁력에 멤버십을 결합해 ‘장보기 전문 플랫폼’으로서의 입지를 강화한다.6일 SSG닷컴은 월 구독료 2900원에 장보기 결제 금액의 7%를 고정 적립해주는 ‘쓱세븐클럽’을 7일 출시한다고 밝혔다. 가입은 내일(7일) 오후부터 가능하다.‘심플하게 돈 버는 장보기 멤버십’을 콘셉트로 설계된 쓱세븐클럽은 업계 최고 수준 고정 적립률이 핵심이다. 원하는 일시에 배송되는 ‘쓱배송(주간·새벽·트레이더스)’ 상품 구매 시 결제액의 7%를 장 볼 때마다 SSG머니로 적립해준다.쓱배송은 이마트 점포에서 상품을 검수·출고하는 구조로, 대형마트 품질과 전국 당일 배송을 동시에 구현한 것이 특징이다. 강원도부터 제주도까지 전국 100여 개 점포 등을 물류 거점으로 활용해 전국 대부분 지역에서 이용 가능하다.고객은 쓱배송 무료배송 기준 4만원만 채워 장을 봐도 월 이용료와 맞먹는 2800원을 돌려받는다. 쓱배송으로 7만원어치를 구매하면 커피 한 잔 값 4900원을 받게 된다. 월 적립 한도는 5만원으로, 결제액 기준 약 70만원까지 타사 대비 최대 2배 이상 적립 받을 수 있어 혜택을 직관적으로 체감할 수 있다.적립된 SSG머니는 쓱닷컴은 물론, 이마트·이마트24·스타벅스·신세계백화점 등 신세계그룹 쇼핑처에서 간편결제 서비스 SSG페이를 통해 현금처럼 사용할 수 있다.쓱세븐클럽 회원은 신세계백화점몰과 신세계몰 상품 구매 시 사용 가능한 7% 쿠폰 2장, 5% 쿠폰 2장을 매달 받게 된다. 명품, 패션, 뷰티, 리빙 등 다양한 상품군에 적용할 수 있다. 특히 신세계백화점몰 상품은 ‘무료 반품’ 혜택까지 누릴 수 있다.오는 3월엔 국내 대표 OTT ‘티빙(TVING)’ 옵션형 모델이 도입돼 고객 선택권이 한층 확대된다. 부담 없는 추가 비용으로 차별화된 K-콘텐츠와 프로야구, 프로농구 등 생생한 스포츠 중계, 인기 방송 VOD까지 폭넓게 즐길 수 있게 된다. 고객은 매달 기본형과 옵션형 중 원하는 상품을 자유롭게 선택할 수 있다.SSG닷컴은 이달 말까지 쓱세븐클럽 출시 기념 프로모션을 진행한다. 신규 가입 고객에게 최대 2개월 무료 체험 혜택을 제공하고, 종료 이후에는 3개월간 3천원을 캐시백 해준다. 티빙 광고형 스탠다드 1개월 이용권과5천원의 장보기 지원금도 지급한다. 골드바(7.5g), 실버바(70g) 증정 럭키드로우 이벤트도 마련했다.오는 8일부터는 일주일간 ‘쓱 장보기 페스타’를 전개한다. 멤버십 전용 특가 상품 77가지를 선보이고, 해당 상품에 적용 가능한 최대 15% 쿠폰을 지급한다. 모든 고객 대상 신선·가공·일상100대 인기 상품 할인 행사도 진행한다. 매일 참여 가능한 룰렛 이벤트도 열어 최대 7천원의 장보기 지원금 또는 장바구니 쿠폰을 추가로 준다.이명근 SSG닷컴 영업본부장은 “새 멤버십은 그로서리 성장과 고객 유입을 가속화하고, 협력사 판로를 한층 확대하는 계기가 될 것”이라며 “플랫폼 신뢰도에 차별화된 멤버십 혜택을 더해 믿고 구매할 수 있는 독보적인 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 강조했다.한편, SSG닷컴 장보기 주요 지표는 지난 11월 말부터 오름세다. 지난 12월 쓱배송 첫 주문 회원 수는 직전 달 대비 30% 증가했고, 전체 주문 건수도 15% 늘어났다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com