개발·규제·상업화에 따라 단계별 마일스톤 수령…글로벌 누적 계약 규모 2조9900억원

아리바이오와 푸싱제약 CI

아리바이오가 올해 글로벌 임상3상 종료를 앞둔 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001에 대한 새로운 기술이전 계약을 발표했다.아리바이오는 글로벌 제약기업 푸싱제약그룹(Fosun Pharmaceutical Group)과 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001의 아세안(ASEAN) 10개국 독점 판매권 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 이번 계약 규모는 약 6300억원에 달한다.푸싱제약은 아세안 10개국 (싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 베트남, 캄보디아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 브루나이)에서 AR1001의 제조, 허가, 상업화를 독점 추진하게 된다.이번 계약은 선급금과 개발·규제·상업화에 따른 단계별 마일스톤을 포함한다. 아리바이오는 상용화 이후 순매출에 연동된 로열티도 별도로 받는다.푸싱제약은 2024년 기준 약 8조3000억원의 매출을 기록한 글로벌 제약사로, 중국 1위 의약품 유통망을 보유한 시노팜(Sinopharm) 그룹의 주요 주주다. 아리바이오는 푸싱이 중화권에서 축적한 생산 인프라, 인허가 대응 역량, 유통망을 아세안 시장에 확장 적용해 AR1001의 조기 시장 진입과 확산을 추진할 계획이다.아리바이오는 인도를 별도의 판권 협상 대상으로 남겨뒀다. 회사는 14억 인구 시장인 인도에 대해 올해 상반기 예정된 글로벌 임상 3상 톱라인(Top-line) 발표 등 임상 성과를 반영해 따로 계약을 추진할 계획이다. 아시아 시장 상업화의 기초를 먼저 구축함으로써 인도 계약을 위한 협상 레버리지를 극대화한다는 전략이다.AR1001 글로벌 임상3상 시험은 현재 한국, 중국, 북미, 유럽 등 13개국 230여 개 임상센터에서 1535명의 환자 등록을 완료하는 등 순조롭게 진행되고 있다. 아리바이오는 올해 상반기 임상 종료와 그에 이은 톱 라인(Top-line) 결과 발표를 목표로 하고 있다.정재준 아리바이오 대표이사는 “강력한 상업화 역량을 보유한 푸싱이 AR1001에 대한 신뢰를 바탕으로 계약을 체결했다” 며 “글로벌 진출 전략이 명확해지면서 향후 확산 속도도 더욱 빨라질 것”이라고 말했다.현재까지 AR1001 글로벌 독점판매권 누적 계약 규모는 2조9900억원에 이른다. 아리바이오는 ▲한국(삼진제약) 1,000억원 ▲중동·중남미(UAE 아르세라) 1조2,400억원 ▲중국 등 대중화권(뉴코파마·푸싱) 1조200억원 ▲아세안 10개국(뉴코파마·푸싱) 6,300억원 등의 판권 계약을 확보했다.한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와의 합병을 추진 중이며, 합병 예정 기일은 3월 27일이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com