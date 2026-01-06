카페24 프로, 자사몰-오픈마켓 상품 자동 연동 지원

글로벌 전자상거래 플랫폼 '카페24(대표 이재석)'는 자사 프리미엄 서비스 '카페24 프로(PRO)'를 통해 D2C 쇼핑몰과 마켓플레이스 간 상품 정보를 연동해 여러 판매 채널을 통합 운영할 수 있도록 지원하고 있다고 6일 밝혔다. 2026년 1월 기준, 카페24 프로를 통해 마켓을 연동 중인 스토어 수는 4500곳 이상, 연동한 상품 수는 126만개를 돌파했다.최근 이커머스 시장이 성장하면서 더 다양한 잠재 고객을 확보하기 위해 D2C 쇼핑몰과 마켓플레이스를 동시에 운영하고자 하는 사업자 수요도 늘고 있다. 그러나 각 마켓 운영자 페이지에 방문해 상품을 개별 등록하고 가격과 재고 상황이 바뀔 때마다 일일이 수정해야 하는 번거로운 과정이 사업 확장의 진입장벽으로 작용해왔다.카페24는 이러한 온라인 사업자의 고충을 해소하고 판매 채널 확장을 지원하고자 이번 서비스를 선보였다.카페24 프로는 D2C 쇼핑몰에 등록된 상품 정보를 마켓플레이스로 자동 전송해 여러 판매 채널을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는다. 상품 정보를 수정할 때도 온라인 사업자는 D2C 스토어에 등록한 상품 정보를 한 번만 수정하면 돼 편리하다. 작업 한 번으로 연동된 모든 마켓의 상품 정보가 일괄 업데이트돼 운영 효율성을 높일 수 있다.현재 ▲스마트스토어 ▲쿠팡 ▲지마켓 ▲옥션 ▲11번가 ▲롯데온 ▲SSG ▲무신사 ▲에이블리 ▲퀸잇 ▲카카오톡 스토어 ▲카카오톡 선물하기 ▲알리익스프레스 ▲이베이재팬(큐텐재팬) ▲라쿠텐 등 15개 주요 마켓 연동을 지원한다. 카페24는 글로벌 시장 진출을 준비하는 온라인 사업자를 위해 아마존 미국(US)과 일본(JP) 연동 기능도 이달 내 추가할 예정이다.채널별 맞춤 운영 전략도 손쉽게 수립할 수 있다. 온라인 사업자는 각 채널별로 판매가와 할인·할증 정책을 따로 설정할 수 있어 채널 특성에 맞는 가격 전략을 세울 수 있다. 배송 설정도 채널 맞춤형으로 적용할 수 있다.특히 카페24는 마켓 프로모션 운영을 어려워하는 온라인 사업자를 돕는 서비스를 함께 제공해 온라인 사업자의 매출 성장을 지원한다.온라인 사업자는 각 마켓에서 진행하는 프로모션 정보를 캘린더 형태로 한눈에 확인하고, 프로모션 참여 신청까지 간편하게 진행할 수 있다. 카페24와 제휴 관계에 있는 마켓의 경우, 기획전·딜·배너 등 특별 프로모션 기회도 제공한다.이번 서비스를 통해 온라인 사업자는 다양한 판매 채널을 동시에 운영하는 부담을 줄이면서 동시에 판매 채널 수를 대폭 늘려, 더 많은 비즈니스 기회를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.카페24 한 관계자는 "온라인 사업자가 D2C 쇼핑몰 운영에 집중하면서도 다양한 마켓으로 판로를 확장할 수 있도록 지원하는 것이 핵심"이라며 "앞으로도 온라인 사업자가 효율적으로 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 플랫폼 기능을 꾸준히 고도화하겠다"고 말했다.한편, 카페24 프로는 서비스 출시 직후인 지난해 12월 기준 월간거래액(GMV) 약 91억 5000만원 수준에서 올해 11월 기준 약 1338억원까지 성장하며 1년 만에 14.6배 증가했다. 이용자 수도 크게 늘었다. 월간 서비스 신청 수는 초기 대비 약 3.6배 늘어난 4145건으로 현재까지 누적 이용 수는 1만 7600여건을 기록했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com