디지털 혁신과 미래 경쟁력 강화를 위한 재편

이준형 HDC랩스 대표이사. 사진=HDC그룹

HDC그룹은 2026년 그룹 인사를 통해 1월 1일부로 이준형 HDC랩스 대표이사를 선임했다고 6일 밝혔다.이를 통해 HDC랩스는 AIoT 및 스마트 솔루션 기술 고도화, 데이터 기반 서비스 확장, 글로벌 파트너십 확대 등에 속도를 내며 HDC그룹의 미래 성장 동력을 이끌겠다는 전략이다.이준형 HDC랩스 대표는 기술 혁신과 사업 고도화 전략을 강화하고, 공간 AIoT 플랫폼을 중심으로 디지털 라이프스타일 서비스 시장 선도에 주력할 계획이다. 이를 통해 HDC랩스는 스마트홈과 스마트빌딩, 부동산 운영 데이터 기반 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 것으로 기대된다.이준형 대표이사는 삼성전기 및 LG그룹에서 사업 구조 고도화와 신사업 추진을 이끌었다. 이후에는 서브원에서 구매·플랫폼·영업 부문을 총괄해 기술 기반 사업은 물론 조직 운영 전반에 대한 풍부한 노하우를 쌓았다.HDC그룹 관계자는 “이준형 대표이사의 리더십 아래 HDC랩스는 디지털 혁신과 사업 다각화를 통해 고객 중심의 기술 생태계를 더욱 견고히 할 것”이라며 “AI·데이터 기반 공간 플랫폼 사업의 미래 가치를 실현하고, 그룹의 지속 가능한 성장에 이바지할 것으로 기대한다”고 말했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com