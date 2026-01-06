‘DivotFiX’와 ‘touchHL AI House’ 등 첨단 기술 적용 제품으로 주목

美 라스베이거스에 부스 마련해 전시 예정

디봇픽스 CES 전시 이미지. HL D&I한라 제공

HL D&I한라는 자사가 개발한 골프장 디봇 보수로봇 ‘디봇픽스’(DivotFiX)와 스마트 주거 플랫폼인 ‘터치에이치엘 AI하우스’(TouchHL AI House)가 세계 최대 가전, IT 전시회인 ‘CES 2026’ 4개 부문에서 혁신상을 수상했다고 6일 밝혔다.HL D&I한라는 이달 6일부터 9일까지 美라스베이거스 CES 행사장에 부스를 차리고 수상작을 전시한다.디봇픽스는 ‘Robotics’와 ‘Advanced Mobility’ 2개 부문에서, 터치에이치엘 AI하우스는 ‘Mobile Devices’와 ‘Smart Home’ 2개 부문에서 혁신상(Innovation Awards Honoree)을 수상했다.국내 건설 기업으로서 세계적인 IT 기업들이 참가하는 CES에서 4개 부문 동시 수상이라는 성과를 거둔 것은 매우 이례적이라는 평가다.‘디봇픽스’는 골프장 페어웨이에 발생한 디봇(잔디 파손 부위)을 자동으로 탐지·보수하는 자율주행 AI 로봇이다. AI 기반 분석을 통해 잔디 손상 부위를 정확히 인식해 최적의 이동 경로를 스스로 판단하는 기술이 핵심이다. 작업을 수행한다. 야간 무인 운행도 가능해 작업자의 안전을 확보하는 동시에, 운영 시간 제약 없이 필드 관리가 가능하다는 강점이 있다.‘터치에이치엘 AI하우스’는 대화형 AI 월패드 ‘AI Butler’를 적용해 AI가 사용자의 생활 패턴과 행동 데이터를 학습한 뒤 실내 온도, 조명, 공기질, 온수, 에너지 소비까지 스스로 최적화하는 제품이다. 이다.AI가 주거환경을 예측하고 능동적으로 제안하는 ‘지능형 생활 플랫폼’으로서 HL D&I한라가 신규 주거브랜드 ‘EFETE’ 런칭 후 강화하고 있는 혁신 주거 기술의 일환이다.HL D&I한라 관계자는 “금번 CES 2026 혁신상 수상은 HL D&I한라가 그간 축적해온 건설 기술과 AI 역량이 글로벌 무대에서 인정받은 결과”라며 “앞으로도 스마트 건설과 지능형 주거 기술을 통해 차별화된 고객 가치를 지속적으로 창출해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com