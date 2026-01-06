한성쇼케이스, 2026년 ‘업종별 신선 솔루션’ 강화 전략 발표

상업용 냉장·냉동 시스템 전문 제조 기업 한성쇼케이스가 업종별 특화된 맞춤형 디자인과 혁신적인 냉각 기술을 결합한 ‘산업별 전용 솔루션’ 강화 전략을 발표했다.한성쇼케이스는 단순한 냉장고 제조를 넘어, 각 사업장의 인테리어와 식재료의 특성에 최적화된 진열 솔루션을 제공해왔다. 2026년에는 특히 신선도 관리가 까다로운 특정 업종을 공략하기 위해 전문 라인업을 대폭 보강하고 ‘맞춤형 쇼케이스’ 생산 시스템을 고도화할 방침이다.우선 최근 플라워 샵 창업 시장의 성장에 발맞춰 생화 수명을 연장하는 특화 기술을 전면에 내세웠다. 한성쇼케이스는 초정밀 온도 제어 시스템과 미세 습도 조절 기능을 탑재한 플라워 쇼케이스를 통해 꽃집 냉장고 제작 분야의 선두주자 자리를 확고히 할 계획이다. 특히 저진동·저소음 냉각 방식을 적용해 꽃의 스트레스를 최소화하고 세련된 프레임 설계를 적용했다.식품 유통 분야에서도 기술적 차별화를 꾀했다. 반찬가게 진열장의 경우, 식품의 마름 현상을 원천 차단하는 간접 냉각 방식과 내부 온도를 균일하게 유지하는 직접 냉각 방식의 장점을 결합해 찬류 본연의 맛을 장시간 보존한다. 또한, 고기의 육질과 선명한 선홍빛을 살려야 하는 정육점 쇼케이스 시장에서도 육류 전용 특수 LED 조명과 강력한 냉각 서큘레이션 시스템을 도입해 빈번한 문 여닫음에도 내부 온도를 빠르게 복구하는 기술력을 입증했다.카페 케이크 냉장고 분야에서도 독보적인 행보를 보인다. 비주얼을 돋보이게 하기 위해 결로 방지 기술이 적용된 고투명 강화유리를 사용했으며, 매장 컨셉에 맞춰 골드, 실버, 블랙 등 다양한 색상과 소재 선택이 가능하다.한성쇼케이스의 최대 강점인 맞춤형 쇼케이스 제작 시스템은 특수한 공간이나 독특한 컨셉의 매장에 최적화된 생산 방식을 지원한다. 스테인리스 스틸 소재의 고급스러운 마감부터 매장 동선을 고려한 도어 위치 변경까지 고객의 요구를 100% 반영해 브랜드의 정체성을 담아낸다. 여기에 냉장 설비 고장이 곧 영업 손실로 이어지는 점을 고려해 전문 엔지니어가 상주하는 서비스 센터를 전국적으로 운영하며 사후 관리를 실현하고 있다.한성쇼케이스 관계자는 “신뢰를 바탕으로 대형 프랜차이즈부터 소규모 창업자까지 폭넓은 고객층을 확보하며 냉장쇼케이스 추천 브랜드로 자리 잡았다. 우리는 제품 판매를 넘어 고객 비즈니스의 동반자로서 2026년에도 에너지 효율을 극대화한 친환경 스마트 냉각 기술 R&D에 투자를 아끼지 않을 것”이라며 “대한민국을 넘어 글로벌 시장에서도 인정받는 ‘K-쇼케이스’의 위상을 높여 나가겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com