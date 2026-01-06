최강욱 전 의원(연합뉴스)

국민의힘은 6일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 둘러싼 각종 의혹에 자진사퇴와 지명 철회 공세를 이어가고 있다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 논평에서 "보도에 따르면 이 후보자 재산이 10년 새 110억원 넘게 폭증했고, 영종도 땅 투기 의혹까지 제기됐다. 경제 전문가가 아니라 본인 곳간만 불린 '사익 추구 전문가'"라고 비판했다.이어 "또 '엄마 찬스'로 국회를 아들 '스펙 공장'으로 만드는 등 제2의 조국 사태를 방불케 하는 입시 비리 의혹이 있고, 보좌진을 아들 집사처럼 부리는 갑질이 드러났다"고 지적했다.최보윤 당 수석대변인도 "이 후보자를 둘러싸고 사실상 '1일 1폭로'가 이어지고 있다"며 보좌진 상대 폭언, 땅 투기 등 10가지 부적격 이유가 있다고 논평했다.그러면서 "염치가 있다면 이 후보자는 사과하고 자진사퇴 해야 한다. 그렇지 않다면 이재명 대통령이 귀국하자마자 가장 먼저 해야 할 일은 지명 철회"라고 했다.이 후보자의 세 아들에 대한 주식 증여도 쟁점으로 부각했다.국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 야당 간사인 박수영 의원은 페이스북에 "이 후보자의 세 아들은 특정 회사의 비상장주식을 31억원어치 보유하고 있다. 조모에게 증여받은 것"이라고 썼다.박 의원은 "그런데 세 아들이 증여세를 납부했다고 밝힌 시점은 세 아들이 직장도 다니기 전이다. 증여세 낼 돈을 또 증여해준 것이냐"며 "이제 사회초년생인 세 아들의 총 재산만 47억원에 달한다. 이 후보자는 이 재산을 어떻게 만들어줬는지 낱낱이 밝히고 물러나라"고 촉구했다.윤희숙 전 국민의힘 의원 역시 페이스북을 통해 "이혜훈 후보자는 인성과 별개로 그 능력에서도 기획예산처 장관을 맡기에 부족하다"며 "지난 정부 대통령실 인사비서관실 행정관에 따르면, 이혜훈 후보자는 전문성 부족 때문에 장관은커녕 후보자풀에도 들어가지 못할 수준"이라고 비난했다.반면, 최강욱 전 민주당 의원은 이 후보자를 비난하는 국민의힘 의원들을 향해 "이혜훈 의혹 국힘 집중포화, 정폭 집단의 배신의 힘인가"라며 "이혜훈은 까마귀고 자신들은 이제와 백로로 변모했다는 것인가"라고 지적했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com