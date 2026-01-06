중국 베이징 쇼핑몰에서 목격된 이재용 삼성전자 회장. 웨이보 캡처

바이두 '실검' 1위 오른 이재용 삼성전자 회장. 바이두 캡처

이재명 대통령의 중국 국빈방문에 경제사절단으로 동행한 이재용 삼성전자 회장이 베이징 쇼핑몰에서 목격됐다는 소식이 중국 현지에서 화제를 모았다.6일 중국 현지매체 극목신문에 따르면 이 회장이 전날 베이징의 징둥(JD)몰에 통역사를 포함한 수행원들과 함께 방문한 모습이 포착됐다.이 매체는 "이 회장이 베이징 차오양구 징둥몰 솽징점에 모습을 나타냈다"면서 그에 대한 목격담을 전했다.매체는 이어 징둥몰 가구관의 한 점원 말을 인용해 이 회장 일행은 오후 2시쯤 쇼핑몰에 도착했다며 "인원은 모두 6∼7명 정도였고, 통역사 1명도 포함됐다"고 밝혔다.또 "점원은 처음에는 (이 회장을) 알아보지 못했다고 한다"며 "이 회장은 소파와 변기 등의 상품에 대해 물어보고 다른 매장들도 둘러봤다"고 덧붙였다.온라인을 통해 유포된 사진을 보면 이 회장은 붉은색 타이를 맨 정장 차림으로 일행과 함께 쇼핑몰 안을 걸었다. 또 다른 사진에서는 정장 위에 회색 패딩조끼를 걸친 모습도 보였다.징둥몰은 중국의 대표적인 전자상거래기업인 징둥닷컴의 오프라인 쇼핑몰이다. 이 회장이 방문한 징둥몰 베이징 솽징점은 지난해 문을 열었다.이 회장의 쇼핑몰 방문과 관련 소식이 '삼성 총수 이재용이 라부부를 사갔다'는 내용으로 잘못 알려지며, 중국 최대 포털사이트인 바이두의 실시간 검색어 순위 1위에까지 오르기도 했다.삼성에 따르면 이 회장은 쇼핑몰에서 특정 물건을 구매하지는 않은 것으로 알려졌다.이 회장은 대통령 방중 경제사절단 자격으로 중국을 방문해 지난 5일 베이징 댜오위타이(釣魚臺)에서 개최된 한중 비즈니스 포럼에 참석했다.이 대통령의 중국 국빈방문을 계기로 개최된 이 행사에는 이 회장을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 한국의 4대 그룹 총수를 비롯한 양국 경제인들이 대거 참석했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com