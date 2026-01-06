김한국 젠틀몬스터 대표. 사진=한경 허문찬기자

젠틀몬스터 등을 운영하는 아이아이컴바인드 본사에서 주 70시간을 초과하는 장시간 근로와 공짜 노동 의혹이 제기됐다.이에 고용노동부는 6일 기획감독에 착수했다.아이아이컴바인드는 근로기준법 제58조 제3항에 따라 근로자 대표와 서면합의를 하고 재량근로제를 시행 중이다.재량근로제는 디자인 업무 등 근로자 재량이 크게 필요한 업무에 대해 실제 근무 시간과 관계없이 노사가 서면합의로 정한 시간을 근로 시간으로 간주하는 제도다.그러나 일부 직원들은 사측이 이 제도를 악욯해 주 70시간을 넘는 장시간 근로를 강요하고 휴가와 보상도 제대로 제공되지 않았다고 주장하고 있다.직원들은 재량근로제가 명목상으로만 부여됐고 실제로는 출퇴근이 고정됐고 사용자의 구체적 지시 아래에서 장시간 노동을 했다고 지적하고 있다.이에 노동부는 이번 감독에서 재량근로제의 적정성, 근로시간, 휴가·휴게·휴일 부여 및 임금체불 등의 법적 준수 상황을 집중적으로 점검할 계획이다.김영훈 노동부 장관은 “정당하게 일하고 일한 만큼 보상을 받는 것은 기본 중의 기본”이라며 “과로·공짜 노동과 같은 위법·탈법적으로 운영하는 현장의 잘못된 관행은 반드시 고쳐 나가겠다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com