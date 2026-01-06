위기의 K-배터리
글로벌 전기차 배터리 사용량 성장세 불구
국내 배터리 3사 점유율 일제히 하락

"중국에 완전히 밀렸다"...삼성·SK·LG 모두 '충격'
전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에도 글로벌 전기차 배터리 사용량이 성장세를 기록했다. 다만 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사 점유율은 하락세를 보였다.

6일 SNE리서치에 따르면 올해 1∼11월 세계 각국에 등록된 순수전기차(EV) 등에 탑재된 배터리 총 사용량은 약 1,046GWh(기가와트시)로 집계됐다.

지난해 같은 기간보다 32.6% 증가했다.

그러나 국내 배터리 3사의 합산 점유율은 3.5%포인트 하락한 15.7%로 집계됐다.

LG에너지솔루션은 점유율 9.3%로 3위를 유지했다. 배터리 사용량은 96.9GWh로 전년 동기 대비 11.1% 늘었다.

이 기간 SK온은 배터리 사용량(40.6GWh)이 14.1% 증가하면서 6위를 차지했다. 삼성SDI는 상위 10개 업체 중 유일하게 사용량이 5.1% 감소했다.

고객사 리비안의 판매량 부진이 삼성SDI 배터리 공급에 부정적인 영향을 미쳤다는 분석이 나오다.

반면 중국 배터리 업체의 성장세는 이어졌다.

CATL의 배터리 사용량은 전년 동기 대비 34.5% 증가한 400.0GWh를 기록했으며, 점유율 역시 38.2%로 확고한 1위다.

BYD는 CATL에 이어 2위였다. 이외에도 CALB(4위), 고션(5위), EVE(8위), SVOLT(9위) 등 총 6곳의 중국 업체가 점유율 10위권이었다.

김정우 기자 enyou@hankyung.com