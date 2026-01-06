사진=연합뉴스 제공

한·중 양국 간 판다 추가 대여 문제를 다시 논의하기 시작했다.이는 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에서 판다를 추가로 대여하는 문제를 실무 차원에서 혐의하기로 한 데 따른 것이다.6일 기후에너지환경부는 김성환 장관이 이날 중국 베이징 국가입업초원국에서 류궈훙 국장과 면담하며 “양국의 판다 협력 성과를 돌아보고 향후 협력을 심화해 나가기로 했다”고 밝혔다.한중 판다 협력은 2014년 7월 시 주석이 방한했을 당시 정상회담 공동성명서에는 ‘판다 공동 연구를 지지한다’는 내용이 포함되면서 본격적으로 시작됐다.이후 2016년 3월에는 아이바와와 러바오라는 판다 1쌍이 국내로 들어왔다.이 판다들은 1994년 9월 한중 수교 2주년을 기념해 도입된 리리와 밍밍 이후 약 20여 년 만에 한국에 온 판다였다.아이바오와 러바오는 2020년 7월 푸바오를 낳았고 이 푸바오는 2022년 4월 중국으로 돌아갔다.이후 또 다른 쌍둥이 루이바오와 후이바오가 태어났다. 현재 에버랜드 판다월드에서 생활하고 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com