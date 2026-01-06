사진=BMW 5시리즈
2025년에 수입차가 30만대 넘게 팔렸다.

한국수입자동차협회에 따르면 2025년 연간 누적 수입 승용차 신규 등록대수가 30만7377대다. 수입차가 연간 30만대 이상 팔린 것은 2025년이 처음이다. 2024년에는 26만3288대가 팔렸다. 전년 대비 16.7% 성장했다.

가장 많이 팔린 브랜드는 BMW다. BMW는 2025년 7만7127대로 가장 많이 팔렸다. 2023년부터 3년 연속 국내 수입차 시장에서 가장 많이 팔리고 있다. 2위는 메르세데스-벤츠로 6만 8467대가 팔렸다. 3위는 5만9916대를 판 테슬라다.

1만대 이상 판매된 브랜드는 7곳이다. 볼보가 1만4903대를 팔았다. 렉서스, 아우디, 포르쉐, 토요타, MINI, BYD 순으로 많이 팔렸다.

국가별 브랜드로는 유럽 브랜드가 가장 많이 팔렸다. 20만6245대가 팔려 전체 수입차 시장의 67.1%가 유럽 브랜드였다. 이어 미국이 6만8419대를 팔았고, 일본과 중국이 뒤를 이었다.

가장 잘 팔린 모델인 베스트 셀링 모델은 테슬라 모델Y였다. 3만7925대를 팔았다. 이어서 메르스데스-벤츠 E 모델, BMW 520 모델 순으로 많이 팔렸다.

연료별로는 하이브리드가 17만4218대 팔려 56.7%를 차지했다. 이어 전기차가 9만1253대 팔렸다.

정윤영 한국수입자동차협회(KAIDA) 부회장은 "2025년 수입 승용차 시장은 전기차 판매 증가와 신규 브랜드 시장 진입 등에 힘입어 전년 대비 증가했다"고 설명했다.

배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com