아파트 최초로 그랜드 피아노·전문 음향시설 갖춘 음악·연주·노래 전용 커뮤니티에 주목

로열뮤직룸 내 그랜드 피아노가 놓여진 연주실 모습. 사진=DK아시아

신검단 로열파크씨티Ⅱ 로열뮤직룸 입구. 사진=DK아시아

DK아시아가 신검단 로열파크씨티Ⅱ에 대한민국 아파트 최초로 단지 내 6성급 호텔 수준의 인테리어와 음향시설, 그랜드 피아노를 갖춘 ‘로열 뮤직룸’과 ‘연주실’을 공식 오픈했다고 6일 밝혔다.지난달 24일 새롭게 문을 연 ‘로열 뮤직룸’과 ‘연주실’은 음악·연주·노래 전용 커뮤니티 시설로서 단순한 취미 공간을 넘어 로열파크씨티 입주민이 일상 속에 음악과 휴식을 즐길 수 있도록 기획됐다. 이처럼 완성도 높은 음악·연주·노래 공간이 입주민 전용 시설로 조성된 사례는 처음이다.로열 뮤직룸은 총 6개의 개별 룸과 그랜드 피아노를 갖춘 악기 전용 연주실 1개로 구성됐으며 완성도 높은 사운드 환경 구현을 위해 국내 반주기 중 최고 성능을 갖춘 태진미디어의 최신 기기를 도입했다. 개별 룸과 연주실은 소리가 단지 생활에 영향을 주지 않도록 상업시설 지하에 배치했다.로열 뮤직룸은 6성급 호텔 수준의 고급 마감재를 적용한 인테리어와 전문 음향시설을 갖춰 더욱 주목받고 있다. 화이트 톤에 골든 컬러를 조화롭게 배치해 밝고 세련된 분위기를 연출했는데, 황금색은 입주민 모두가 풍요롭고 여유로운 삶을 누리기를 바라는 의미를 담고 있다. 이 같은 인테리어와 음향 설비 전반에는 15억원이 투자됐다.“노래방인데 이렇게 좋아도 되느냐”는 말이 나올 정도로 이미 입주민 반응은 긍정적이다. 로열 뮤직룸은 가족 단위 이용객은 물론 청소년과 이웃 간 교류가 자연스럽게 이뤄지는 커뮤니티 공간으로 빠르게 자리 잡고 있다.이들 시설은 수요일부터 일요일까지로 오후 1시부터 오후 10시 사이 운영된다. 이용 요금은 외부 시설 대비 30% 할인된 수준으로 책정됐다.신검단 로열파크씨티Ⅱ는 6성급 호텔 수준의 38개 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스를 통해 업계에서 높은 평가를 받고 있다. 도심 속 프리미엄 리조트 라이프를 누리는 단지로서 많은 1군 건설사와 리조트 업체 임직원들도 견학을 오고 있을 정도이다.전 타석에 GDR이 설치된 복층형 인도어 골프연습장을 비롯해 태릉선수촌에 구비된 테크노짐 운동 기구를 갖춘 피트니스 센터, 단지 내에서 극장 개봉작을 감상할 수 있는 로열 씨네마 라운지, 매일 신선한 식재료로 식사가 제공되는 삼식 서비스, 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트 2척을 이용한 프라이빗 요트 서비스 등이 이미 운영되고 있다. 여기에 바데풀과 유아풀, 건식 사우나를 갖춘 최고급 호텔식 수영장과 열탕·온탕·냉탕 등 3개의 탕을 갖춘 대형 사우나도 개장을 앞두고 있다.DK아시아 조재만 대표는 “로열 뮤직룸과 연주실을 비롯한 다양한 하이엔드 주거 서비스는 ‘경험’의 가치를 중시하는 시대에 로열파크씨티가 지향하는 프리미엄 리조트 라이프의 완성도를 높여주는 핵심 공간”이라며 “앞으로도 로열파크씨티가 지향하는 프리미엄 리조트 라이프가 입주민의 일상에 자연스럽게 스며들 수 있도록, 차별화된 커뮤니티와 서비스를 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 강조했다.민보름 기자 brmin@hankyung.com