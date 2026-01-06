6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피가 사상 처음으로 4500선을 뚫었다.6일 코스피지수는 전 거래일보다 67.96포인트(1.52%) 오른 4,525.48에 거래를 마쳤다.지난 2일 사상 처음 4300선을 넘은 코스피는 전날 4400선을 넘은 지 하루 만에 4500선 벽마저 깼다. 이날 전 거래일 대비 0.26% 하락한 4446.08에 개장했지만, 오후 들어 상승폭을 급격하게 키웠다.메모리 슈퍼사이클에 힘입어 한국 주식시장을 이끄는 반도체 대형주들의 주가가 큰 폭으로 오르면서 지수 상승을 주도했다.특히 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 젠슨 황 엔비디아 CEO와 곽노정 SK하이닉스 대표이사가 만난다는 보도가 전해지면서 오후에 SK하이닉스에 매수세가 몰렸다.SK하이닉스는 장중 상승전환해 72만 6000원에 거래를 마감하며 최고가를 갈아 치웠다.삼성전자는 0.58% 상승한 13만8900에 마감했다.한미반도체는 3거래일째 급등세를 이어가며 이날만 9.8% 올랐다.한국항공우주도 9.41% 강세였다.전날 외국인이 2조원 넘게 순매수하며 코스피 상승을 이끌었던 것과는 달리, 이날은 개인이 약 6000억원 순매수하며 코스피 상승을 이끌었다. 외국인은 이날 6188억원 순매도했다.장 초반 상승세를 보였던 코스닥은 종가 기준 0.16% 하락한 955.97에 장을 마쳤다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com