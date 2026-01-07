최윤범 고려아연 회장. 사진=뉴스1

국내 대기업 총수 일가에서 외국 국적자가 늘고 있다.창업 1·2세대에서는 거의 찾아보기 어려웠던 외국 국적이 3·4세대에 들어 급증했고, 이들 중 일부는 국내 기업 경영 전면에 나서고 있다.7일 기업데이터연구소 CEO스코어가 상장 계열사 지분을 보유한 대기업집단 62곳의 총수 일가 582명을 조사한 결과, 외국 국적자는 41명으로 전체의 7%를 차지했다.창업자를 포함한 1·2세대에서는 외국 국적자가 3명(1.7%)에 불과했으나, 자녀 세대인 3·4세대에서는 38명으로 비율이 9.4%까지 늘었다.외국 국적자의 대부분은 미국 국적이었다. 전체 41명 가운데 39명이 미국 국적이었고, 일본과 싱가포르 국적자는 각각 1명씩에 그쳤다. 이 중 임원으로 등재돼 실제 경영에 참여 중인 인물은 11명(26.8%)이다.이우현 OCI홀딩스 회장, 조원태 한진그룹 회장의 여동생인 조현민 한진 사장, 정몽규 HDC 회장의 부인인 김나영 호텔HDC 감사, 신동빈 롯데그룹 회장의 아들인 신유열 롯데지주 부사장, 삼천리의 이만득 삼천리 명예회장 딸인 이은선 삼천리 부사장과 유상덕 ST인터내셔널코퍼레이션 회장의 아들 유용욱 ST인터내셔널코퍼레이션 부사장 등이다.그룹별로 보면 고려아연이 외국 국적 총수 일가가 가장 많았다. 최씨 일가 47명 중 13명이 미국 국적자로 확인됐다.다만 이들 가운데 실제 경영에 참여하는 인물은 최주원 고려아연 부사장 1명뿐이다.SK그룹은 5명, LS는 4명, 효성은 3명의 외국 국적 총수 일가를 두고 있었다. CJ, 삼천리, 세아는 각각 2명씩이었다.외국 국적 총수 일가가 1명인 기업집단은 LG, 롯데, GS, 한진, 현대백화점, 사조, 애경, 아모레퍼시픽, HDC, OCI 등 10곳이었다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com