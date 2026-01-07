이재명 대통령 부부와 시진핑 국가주석 부부가 5일 중국 베이징 인민대회당에서 국빈만찬 후 샤오미폰으로 기념촬영을 하는 모습. 청와대에 따르면 이 샤오미폰은 경주 정상회담 때 시 주석이 이 대통령에게 선물한 것이다. 사진=연합뉴스

이재명 대통령이 방중해 시진핑 중국 국가주석을 만나 예전에 그로부터 선물 받은 샤오미 스마트폰으로 함께 '셀카'를 찍어 화제다. 이 가운데 청와대는 방중 전 이 대통령이 해당 폰을 미리 개통했다고 밝혔다.강유정 청와대 대변인은 6일 브리핑에서 전날 열린 한중 정상회담 관련 이야기들을 공개했다.그는 "이번 정상회담의 백미로 꼽히는 '샤오미 셀카'는 이 대통령이 직접 아이디어를 낸 것"이라고 전했다.이 대통령이 방중 전 작년 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 때 시 주석한테서 선물 받은 샤오미 스마트폰을 개통해 달라고 참모들에게 지시했다는 설명이다.당시 시 주석이 선물한 샤오미폰에 대해 이 대통령이 "통신보안은 되느냐"고 묻고 시 주석이 "뒷문(백도어)을 확인해보라"고 응수해 화제가 됐다.두 달 만의 두 번째 정상회담에서 이 대통령이 이것을 직접 중국에 가져가 사용하는 모습을 보여준 것.전날 정상회담에서 이 대통령은 이 스마트폰으로 시 주석과 '셀카'를 찍는 장면을 공개했다.강 대변인은 "만찬을 마치고 나와 셀카를 찍자고 제안했는데，시 주석이 이에 응하면서 양 정상이 함께 사진을 찍게 됐다"고 설명했다.이에 대해 "미리 계획한 것은 아니고, (이 대통령이) 순간적으로 재치와 유머를 발휘해 만들어진 장면"이라고 덧붙였다.원래 이 대통령은 이 스마트폰으로 환영 꽃다발을 찍어 시 주석에게 보내주려고 했는데, 즉석에서 셀카 아이디어를 냈다고 청와대는 설명했다.강 대변인은 "세계 정상들과 공감하며 위트로 마음을 여는 이 대통령 특유의 감성 외교, 스마일 외교가 새로운 한중 외교를 환하게 열어가길 기대한다"고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com