이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 들어서며 입장을 밝히고 있다./2025.12.29 사진=한경 문경덕 기자
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 들어서며 입장을 밝히고 있다./2025.12.29 사진=한경 문경덕 기자
이혜훈 기획예산터 장관 후보자의 자녀 재산을 둘러썬 논란이 정치권에서 확산되고 있다. 야당은 이 후보자 세아들의 거액 자산 형성과 증여세 납부 과정에 의문을 제기하며 공세를 이어가고 있다.

7일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 간사 박수영 의원은 최근 SNS에 “장남(91년생) 17억, 차남(93년생) 17억, 삼남(97년생) 13억”이라는 글을 올리며 이 후보자를 직격했다.

이는 국회에 제출된 인사청문요청안을 토대로 한 것으로 세 아들의 재산 총액은 47억원에 달한다.

인사청문요청안에 따르면 이 후보자 세 아들은 각각 10억3000만 원 상당의 주식을 보유하고 있으며 해당 주식은 2016년과 2021년 두 차례 걸쳐 시어머니로 부터 증여 받은 가족회사 지분인 것으로 확인됐다.

야당은 이를 두고 ‘금수저 삼형제’라며 증여세 대납 의혹을 제기하고 있다.

박 의원은 지난 6일 국민의힘 원내대책회의에서 “2021년 5월에 세 아들이 각각 4300만 원씩, 총 1억2900만 원의 증여세를 납부했다고 하지만 2021년 장남이 30살, 차남 28살, 삼남 24살로 모두 직장도 다니기 전이었다. 그런데 무슨 돈으로 이 많은 증여세를 냈는가?”라고 직언했다.

현행법상 부모가 증여세를 대신 납부할 수는 있지만 이 경우 역시 추가 증여로 간주돼 세금이 부과된다.

한가선 조국혁신당 대변인도 비판에 가세했다. 한 대변인은 “보통의 청년들은 6년간 1억 모으기도 빠듯한데, 이 후보자 앞에서 상대적 박탈감을 느낀다”며 “‘과연 이 사람이 서민들의 삶에도 예산이 흐를 수 있도록 나랏돈을 관리해줄 기획예산처 장관 후보감이 맞는가?’ 이 시대를 살아가는 한 청년으로서 묻지 않을 수 없다”고 지적했다.

한편 이 후보자 측은 증여세 의혹과 관련해 “내야 할 모든 세금을 완납했다”고 반박했다.

정유진 기자 jinjin@hankyung.com