이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 29일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 들어서며 입장을 밝히고 있다./2025.12.29 사진=한경 문경덕 기자

이혜훈 기획예산터 장관 후보자의 자녀 재산을 둘러썬 논란이 정치권에서 확산되고 있다. 야당은 이 후보자 세아들의 거액 자산 형성과 증여세 납부 과정에 의문을 제기하며 공세를 이어가고 있다.7일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 간사 박수영 의원은 최근 SNS에 “장남(91년생) 17억, 차남(93년생) 17억, 삼남(97년생) 13억”이라는 글을 올리며 이 후보자를 직격했다.이는 국회에 제출된 인사청문요청안을 토대로 한 것으로 세 아들의 재산 총액은 47억원에 달한다.인사청문요청안에 따르면 이 후보자 세 아들은 각각 10억3000만 원 상당의 주식을 보유하고 있으며 해당 주식은 2016년과 2021년 두 차례 걸쳐 시어머니로 부터 증여 받은 가족회사 지분인 것으로 확인됐다.야당은 이를 두고 ‘금수저 삼형제’라며 증여세 대납 의혹을 제기하고 있다.박 의원은 지난 6일 국민의힘 원내대책회의에서 “2021년 5월에 세 아들이 각각 4300만 원씩, 총 1억2900만 원의 증여세를 납부했다고 하지만 2021년 장남이 30살, 차남 28살, 삼남 24살로 모두 직장도 다니기 전이었다. 그런데 무슨 돈으로 이 많은 증여세를 냈는가?”라고 직언했다.현행법상 부모가 증여세를 대신 납부할 수는 있지만 이 경우 역시 추가 증여로 간주돼 세금이 부과된다.한가선 조국혁신당 대변인도 비판에 가세했다. 한 대변인은 “보통의 청년들은 6년간 1억 모으기도 빠듯한데, 이 후보자 앞에서 상대적 박탈감을 느낀다”며 “‘과연 이 사람이 서민들의 삶에도 예산이 흐를 수 있도록 나랏돈을 관리해줄 기획예산처 장관 후보감이 맞는가?’ 이 시대를 살아가는 한 청년으로서 묻지 않을 수 없다”고 지적했다.한편 이 후보자 측은 증여세 의혹과 관련해 “내야 할 모든 세금을 완납했다”고 반박했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com