[속보]"세계 1위는 한국인"...유튜브까지 접수한 'K콘텐츠'

유튜브 채널 '김프로'

2025년 조회수 775억3314만8491회 기록

전세계 1위

한국인 남매가 운영하는 유튜브 채널이 전 세계 연간 조회수 1위를 기록한 것으로 집계됐다.유튜브 콘텐츠 순위 분석 사이트 플레이보드에 따르면 유튜브 채널 '김프로'는 2025년 1년간 조회수 775억3314만8491회를 기록했다. 모든 채널을 통털어 1위다.2위 '더블 데이트'(Double Date)의 615억8673만3692회보다 160억회 가까이 많은 수치다. 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 미스터 비스트(약 4억6000만명)의 연간 조회수 약 381억회와 비교해도 2배 이상이다.김프로는 공연 기획자 출신인 김동준씨 만들었다. 2022년 8월부터 본격적으로 키운 채널이다. 김동준씨는 사촌 동생이자 인플루언서인 유백합씨와 의기투합해 채널을 빠르게 성장시켰다.2023년 3월부터는 유하영씨, 정희림씨가 합류해 'OK TEAM'으로 활동 중이다. 먹방, 챌린지, 상황극 등 다양한 콘텐츠를 올리고 있다.채널 운영 2년 8개월 만인 올해 4월 그룹 방탄소년단, 블랙핑크보다 앞서 구독자 1억명을 달성하는 등 큰 인기를 끌었다.현재 구독자수는 1억2700만명으로, 전 세계 기준 9위다. 국내 구독자보다 해외 구독자 비중이 높은 것으로 알려져 있으며, 특히 영어권과 아시아권 시청자들에게 인기가 많다.온라인 마케팅 분석 사이트 눅스인플루언서가 추측한 김프로의 1일 예상 수익은 4억7000만원, 연간 수입은 1722억원으로 관측된다. 해당 수입은 구글 광고 및 최근 1개월간 동영상 평균 조회수를 기준으로 추정한다. 다만 실제 수익은 광고 유형과 시청자 지역 등 여러 요소에 따라 달라질 수 있다.김프로 측은 연간 조회수 1위 달성 소식을 채널 게시판을 통해 전하면서 "2026년에는 더 발전하여 꾸준히 좋은 콘텐츠로 보답드리겠다"며 "감사하다"고 전했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com