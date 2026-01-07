한섬 ‘시스템옴므’, 프랑스 삼켰다…라파예트 정규 매장 오픈

파리 오스만 본점 남성관 2층에 정식 입점

유럽 고객 취향 반영한 글로벌 컬렉션 선봬

현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬의 남성 캐주얼 브랜드 ‘시스템옴므’가 글로벌 경쟁력을 강화하고 있다.7일 한섬은 남성 캐주얼 브랜드 시스템옴므가 지난 6일(현지 시간) 프랑스 갤러리 라파예트(Galeries Lafayette) 백화점 파리 오스만 본점 남성관 2층에 정규 매장(31㎡, 약 10평)을 오픈했다고 밝혔다.갤러리 라파예트는 130년 역사를 자랑하는 프랑스 최대 백화점 체인으로, 시스템옴므 정규 매장이 들어서는 파리 오스만 본점은 글로벌 명품 브랜드를 비롯해 전세계 패션업계에서 주목받는 디자이너 브랜드들이 즐비한 대표 점포다. 연간 3,700만명이 방문해 파리의 랜드마크로 불린다.특히, 남성관 2층은 차세대 럭셔리 고객을 겨냥해 전통적인 남성복의 틀을 깨고 감각적이고 과감한 스타일을 추구하는 브랜드들로만 채워져 있다. 시스템옴므 정규 매장은 프랑스 남성 캐주얼 브랜드인 ‘오피신 제네랄’과 ‘아페쎄(A.P.C)’와 나란히 위치한다.한섬 관계자는 “갤러리 라파예트는 자국 브랜드에 대한 자부심이 강하고 입점 심사가 까다롭기로 유명하다”며 “시스템옴므가 남성관 2층에 현지 유력 브랜드와 나란히 위치한다는 것은 동등한 수준의 브랜드로 평가받았다는 의미”라고 설명했다.이번에 오픈하는 정규 매장은 국내에서 판매중인 기존 시스템옴므 제품이 아닌, 유럽 소비자의 취향이 반영돼 과감한 소재와 디자인이 적용된 글로벌 컬렉션을 중심으로 선보여질 예정이다.이번 시스템옴므의 갤러리 라파예트 정규 매장 입점은 ‘디자인·품질 우선주의’를 바탕으로 한섬이 40여 년간 쌓아온 국내 대표 패션기업으로서의 헤리티지와 글로벌 패션 브랜드로 도약하기 위해 펼쳐온 노력의 결실이란 평가다.한섬은 기존 파리 마레지구에 위치한 시스템 플래그십 스토어와 이번 시스템옴므 정규 매장을 핵심 거점으로 삼고 해외 사업을 확대해 나간다는 구상이다.한섬 관계자는 “이번 갤러리 라파예트 백화점 정규 매장 입점은 시스템옴므 제품력과 상품성을 해외 바이어와 고객들에게 더욱 뚜렷하게 각인시킬 수 있는 결정적인 기회”라며 “앞으로도 차별화된 디자인과 탄탄한 완성도를 앞세워 유럽 시장에서 K-패션의 위상을 높여나가는데 주력할 방침”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com