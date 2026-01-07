서울의 한 대학병원 벤치에 환자와 보호자들이 줄이어 앉아 있다. 2024.6.20/뉴스1

국민 한 사람이 태어나서 사망할 때까지 쓰는 의료비가 평균 2억 5000만원에 육박하는 것으로 나타났다.특히 의료비 지출이 가장 많은 시점이 과거보다 크게 늦춰지면서 고령기에 부담이 집중되는 구조가 더욱 뚜렷해지고 있다.7일 국민건강보험공단 건강보험연구원의 ‘생애 의료비 추정을 통한 건강보험 진료비 분석’ 보고서에 따르면 2023년 기준 우리 국민 1인당 평생 지출하는 성·연령별 생애 건강보험 진료비는 비급여 항목을 포함해 약 2억 4656만 원으로 추정됐다.이는 건강보험이 부담한 비용과 본인부담금, 비급여 진료비를 모두 합한 금액이다.주목할 점은 의료비 지출의 ‘정점’이 이동했다는 것이다. 지난 2004년에는 71세에 의료비가 많이 들었지만 2023년에는 이 시점이 78세로 늦춰졌다.같은 기간 정점 연령대의 연간 의료비는 172만 원에서 446만 원으로 2.6배나 증가했다.고령기에 고가 의료 서비스 이용이 집중되고 있음을 보여주는 대목이다.성별로는 여성이 남성보다 평생 의료비를 더 지출하는 것으로 나타났다. 여성은 평균 약 2억1474만 원, 남성은 1억 8263만 원으로 약 3211만 원의 차이를 보였다.이는 여성이 평균적으로 더 오래 살면서 의료 서비스 이용 기간이 길어지는 데 따른 결과다.의료기관별로는 약국(3993만원)과 의원(3984만원)에서 지출이 컸다. 국민들이 일상적으로 이용하는 동네 의료기관에서 평생 상당한 비용을 쓰고 있다는 의미다.특히 젊은 나이에 중증 질환을 겪을 경우 부담을 급증한다. 만약 30세 암을 진단받으면 사망 시 까지 평균 1억1142만원이 넘는 추가 의료비가 발생하는 것으로 추산됐다.연구진은 고령화가 심화 될수록 건강보험 재정 압박도 빠르게 커질 것이라며 단순한 수명 연장이 아닌 ‘건강수명’을 늘리는 정책 전환이 필요하다고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com