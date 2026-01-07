“연초에 좀 싸질 줄 알았는데” 체감은 여전히 고금리

새해 은행 대출 창구가 다시 열렸지만 연초 주택담보대출(이하 주담대) 금리가 오름세를 이어가면서 실수요자들의 체감 난이도는 여전히 높다.7일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 연 4.10~6.22%로 집계됐다. 이는 지난해 11월 보다 0.08~0.14%p 안팎 상승한 수준이다.6개월 변동형 주담대 금리 역시 상단이 6%대를 넘어서며 고금리 부담이 이어지고 있다.주담대 금리 상승 배경에는 시장 금리 오름세가 있다. 금융채 5년물(AAA) 금리는 6일 기준 3.502%로 지난해 11월 초(3.154%)에 비해 0.348%p 올랐고 주담대 기준금리 역할을 하는 코스픽 역시 2.81%로 전월 대비 0.24%p 상승 흐름을 보이고 있다.이에 따라 은행들이 대출 영업을 재개했음에도 금리 인하 효과는 체감되지 않고 있다.은행들은 연초 가계대출 총량을 새로 배정받았지만 대출 운용에는 여전히 신중한 태도를 유지하고 있다.올해 주요 시중은행들이 설정한 가계대출 증가율 목표는 2%대로 금융당국이 제시한 관리 기준보다도 낮은 수준이다.이에 따라 대출 한도와 취급 속도 모두 보수적으로 관리되고 있다.금융당국 역시 특정 시기에 대출이 몰리는 현상을 막기 위해 월별 가계대출 관리 강화를 검토하고 있다.지난해 가계대출이 큰 폭으로 늘어난 만큼 올해 증가 속도를 절반 수준으로 낮추겠나는 기조다. 이로 인해 실수요자들의 대출 여건 개선은 당분간 쉽지 않을 것이란 전망이 나온다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com