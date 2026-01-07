SY그룹 서기성 회장(좌측), 지린성 국리 웅담 제약기술 유한회사 우지추 CEO(우측)

건강기능식품 브랜드 grn(지알엔)을 운영하는 SY그룹 서기성 회장이 이재명 대통령 해외 순방 경제사절단에 전격 합류, 대한민국 헬스케어 기업으로서 공식 행보를 시작한다.이번 경제사절단은 한국의 산업 경쟁력을 세계에 알릴 수 있는 각 분야 핵심 기업들로 구성됐으며, 특히 글로벌 확장 가능성과 실질적인 비즈니스 성과를 엄격한 기준으로 평가해 선별됐다.grn은 최근 진행한 라이브 커머스 방송에서 연일 주요 제품 완판 기록을 세우며 독보적인 시장 점유율을 과시하고 있다.SY그룹은 그동안 grn을 통해 다이어트와 영양 밸런스를 아우르는 정교한 제품 라인업을 구축, 온라인과 H&B 스토어는 물론 면세점 및 글로벌 이커머스 채널까지 섭렵하며 광범위한 유통망을 확보해 왔다. 이번 경제사절단 동행은 이러한 grn의 경쟁력이 국내를 넘어 세계 무대에서도 통할 수 있다는 점을 공식화한 계기가 될 전망이다.서기성 회장은 "이번 李 대통령 경제사절단 참여는 grn이 쌓아온 K-헬스케어의 전문성을 글로벌 시장에서 공식 인정받은 결과"라며 "라이브 커머스를 통해 확인된 뜨거운 소비자 반응을 동력 삼아, 세계 시장에서 한국 건기식의 성공 사례를 새롭게 써 내려가겠다"고 포부를 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com