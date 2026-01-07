‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’ 투시도

2026년 부동산 시장은 공사비와 인건비 상승 등 비용 압박을 배경으로 ‘대세 상승’과 ‘양극화’라는 키워드 속에서 요동칠 것으로 예상된다.특히 지식산업센터 시장은 2025년을 기점으로 명확한 전환점을 맞았다는 평가다. 공급 확대 국면에서 한차례 조정을 겪은 이후, 2026년에는 무조건적인 분양이 아닌 ‘될 곳만 되는’ 구조가 더욱 뚜렷해질 것이라는 전망이 나온다.이에 맞춰 기업들이 지식산업센터를 고르는 기준 역시 달라질 것으로 보인다. 과거에는 분양가나 금융조건이 선택의 핵심이었다면, 이제는 총소유비용(Total Cost of Ownership, TCO) 관리 가능성, 장기적 운영 안정성 그리고 기업 간 네트워크 효과가 더 중요한 판단이 될 것으로 보인다.현재 경기도 안양시 평촌권역에서 분양 중인 지식산업센터 ‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’는 기업의 실사용을 전제로 한 상품 설계와 입지 경쟁력을 동시에 갖춘 점에서 주목받고 있다. 단기적인 이익보다는 장기적인 기업 운영 안정성을 고려한 구조라는 점에서, 앞서 언급된 2026년 시장 환경 변화와도 결을 같이한다는 평가다.‘디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리’의 상품 설계는 기업이 실제 공간을 사용하며 마주할 수 있는 다양한 니즈와 미래 확장성을 면밀히 고려했다. 입주 기업의 업종별 특성과 성장 단계를 포괄할 수 있도록 최고 5.7m에 달하는 높은 층고(일부)와 유연한 가변형 호실 설계를 도입한 것이 대표적이다. 또한, 드라이브인 시스템(일부)은 물론 발코니, 테라스, 옥상정원 등 직원 복지를 고려한 쾌적한 휴게 공간까지 갖춰 효율성을 높였다.입지환경 역시 돋보인다. 현재 운행 중인 지하철 1, 4호선 금정역이 도보권에 있으며, GTX-C노선(예정)과 동탄~인덕원선 호계역(가칭, 예정)이 연결되면 수도권에서도 드문 ‘쿼드러플 역세권(예정)’ 입지를 갖추게 된다. 과천 지식정보타운과 인접해 있어 기업 간 교류와 시너지 효과를 기대할 수 있다.3.3㎡당 평균 800만원대부터 분양가가 책정돼 있고 선착순 한정 계약금 일부 무이자 대출, 계약축하금 지급, 잔금 지원 등 기업들의 초기 자금 부담을 낮출 수 있는 다양한 금융 지원책이 마련돼 있다.자세한 분양 정보는 홈페이지에서 확인해 볼 수 있다. 또한 경기 안양시 동안구 호계동 LS타워 건너편에 있는 호계 데시앙플렉스에서 사전 방문 예약제로 운영 중인 분양홍보관을 방문해 자세한 상담도 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com