<라이프 브릿지 제공>

AI 디지털 휴먼 영상 메시지 서비스 라이프 브릿지(대표 송성준)가 베타 서비스 출시 이후 한 달 만에 유입 유저 1,200명을 돌파하며 본격적인 시장 수용도 조사를 통한 서비스 고도화에 나선다고 7일 밝혔다.지난달 베타 서비스를 선보인 라이프 브릿지는 보험설계사가 텍스트 메시지 대신 자신의 얼굴과 음성을 복제한 AI 디지털 휴먼 영상으로 고객과 소통할 수 있도록 돕는 솔루션이다. 특히 사진과 음성만으로 맞춤형 영상을 제작할 수 있다는 편의성을 바탕으로 대형 보험사 및 GA(법인보험대리점) 소속 설계사들을 중심으로 관심을 받으며 금융 영업 현장의 디지털 전환(DX) 도구로 주목받고 있다.라이프 브릿지는 이번 시장 수용도 조사를 통해 설계사가 직접 체감하는 서비스의 효용성을 정밀 검증한다. 특히 연세대학교 산학협력을 통해 확보한 고도화된 음성 합성과 립싱크 기술이 실제 고객 신뢰 구축에 미치는 영향을 분석하고, 전문 세무·투자 정보 등 라이프 브릿지가 제공하는 콘텐츠 라이브러리에 대한 사용자 피드백을 수집한다.이번 캠페인은 단순한 만족도 조사를 넘어, 실제 영업 현장에서 필요한 기능과 적정 구독료 체계 등을 파악하는 수요 검증 과정으로 진행된다. 라이프 브릿지는 조사 결과와 함께 확보한 데이터를 정식 서비스의 UI/UX 개선 및 비즈니스 모델(BM) 최적화에 적극 반영할 계획이다.송성준 라이프 브릿지 대표는 “기업들의 AI 도입이 가속화되는 가운데, 보험 영업은 여전히 신뢰가 핵심인 영역”이라며, “라이프 브릿지는 ‘Beyond Text Into Trust’라는 슬로건 아래, 설계사의 전문성을 디지털 기술로 완벽히 구현하여 금융 커뮤니케이션의 새로운 기준을 제시할 것”이라고 밝혔다. 이어 “시장 수용도 조사를 통해 사용자 경험을 폭넓게 수집해 영상의 자연스러움, 정보 전달력, 제작 편의성을 더욱 고도화할 계획”이라고 설명했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com