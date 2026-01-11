중국 경제 아직 반등 신호는 미약 [오대정의 경제지표 읽기]

미국 주식시장이 2025년을 16% 상승으로 마무리하면서 3년 연속 15% 이상 수익률을 기록했다. 미국 기업이익이 여전히 견조하지만 10여 년에 걸친 압도적인 수익률 우위와 극단적으로 높은 밸류에이션을 고려하면 미국 이외 지역으로 분산투자 필요성이 매우 높아졌다.분산투자 시 우선 고려해야 할 사항은 두 시장 간 상관관계이다. 이러한 관점에서는 역사적으로 중국 주식시장이 미국과 가장 상관관계가 낮아(서로 다른 방향으로 움직일 가능성이 높아) 분산투자 1순위로 고려될 수 있다.2025년을 본다면 중국 주식은 수익성 차원에서도 좋았다. 한 해 동안 S&P500이 16% 상승했음에 비해 중국은 34%(MSCI중국 달러 기준) 상승하여 더 높은 수익률을 기록했다. 아래에서는 중국의 경제 상황을 점검하여 분산투자에 참고해 보자.[표1]은 2023년 초 이래 중국 경기선행지수와 제조업 PMI 지수이다. 경기선행지수는 대략 6개월 정도 경기를 선행하는 것으로 알려져 있는데 이 지표는 2025년 1월 100.3(기준선 100)을 고점으로 계속 하락하고 있다.제조업 PMI 지수도 대표적인 선행지표로 기준선인 50 이상이면 경기확장을, 50 이하이면 경기둔화를 예고한다. 이 지표는 2025년 5월부터 기준선인 50을 지속적으로 밑돌다 12월 들어서야 50.1로 기준선에 도달하였다. 전반적으로 선행지표들의 추세는 우호적이지 않은 모습이다.[표2]는 대표적인 경기동행지표인 산업생산과 소매판매 증가율의 2023년 초 이래 추이이다. 두 지표 모두 2025년 봄을 고점으로 하락하고 있어 현재의 경기 상황이 부진함을 알 수 있다.[표2]는 대표적 경기후행지표인 주택가격의 전년 동월 대비 상승률도 보여주는데 이 지표는 2023년 여름부터 지속적으로 음(-)을 기록하여 부동산 시장의 장기 침체가 지속되고 있음을 알 수 있다.[표3]은 2011년 초 이래 중국 소비자물가(CPI) 상승률과 통화량( M2) 증가율이다. 통화량 증가율은 2011년 초 17%에서 최신 수치인 2025년 11월 8%까지 하락 추세를 보이고 있다.통화량 증가율 8%는 선진국과 비교해서는 높지만 과거의 중국이나 여타 신흥국과 비교해서는 상당히 낮은 편이다. 이는 중국 경제의 과잉투자를 해소하고 부동산 가격의 안정적 하락을 유도하는 정책당국의 의지가 적극적으로 반영된 결과로 보인다.장기적 관점에서 과잉투자 해소라는 목표는 비교적 잘 관리되는 것으로 보이지만 경기둔화가 계속되면서 물가가 ‘0%’ 수준으로 너무 낮아 디플레이션 우려가 있는 점은 부담이다.종합하면 중국 경제는 아직 반등의 계기가 보이지 않으며 기업이익 전망 역시 여타 경쟁국 대비 높지 않은 편이다. 중국은 적극적 수익원보다는 한국과 미국 이외의 분산투자 수단 정도로만 생각할 필요가 있다.오대정 전 미래에셋자산운용 전무, CFA