지난해 디젤 엔진을 탑재한 국내 경유차 등록 대수가 처음으로 10만대 아래로 떨어진 것으로 나타났다.7일 시장조사기관 카이즈유데이터연구소에 따르면 승용차, 상용차를 포함한 지난해 국내시장에 등록된 경유차는 총 9만 7671대로 전년(14만3134대) 대비 31.8% 감소했다.전체 등록 대수에서 차지하는 비중도 5.8%에 불과했다.국내 연간 경유차 등록 대수가 10만대 이하로 떨어진 것은 지난해가 처음이다.경유차는 한때 가솔린차를 누르고 절반이 넘는 등록 비중을 자랑했지만 탈 탄소 흐름에 따른 친 환경차 부상에 곧 사라질지도 모른다는 위기감이 돌고 있다.경유차는 지난해 연료별 등록 대수에서 휘발유차(76만 7937대), 하이브리드차(45만 2714대), 전기차(22만 897대), LPG차(13만 6506대)에 밀려 5위로 떨어지는 굴욕도 당했다.특히 전기차와 비교하면 등록 대수가 절반에도 못 미쳤다.2015년까지만 해도 96만 3000대로 100만대에 육박했던 경유차 등록 대수는 2016년 87만 3000대, 2017년 82만 1000대, 2018년 79만 3000대 등으로 하락 추세를 보이다가 2020년대 들어와서는 50만대 이하로 떨어졌고 이제 10만대 틴으로 급락했다.10년 전과 비교하면 등록 대수가 10분의1 수준으로 급감한 것이다.경유차는 정부 정책과도 맞물려 앞으로 더욱 보기 힘들어질 전망이다. 기후에너지환경부는 2030년 자동차 제조·수입사가 신차의 절반은 전기차와 수소차만 팔도록 하는 ‘연간 저공해자동차 및 무공해자동차 보급 목표 고시’를 곧 고시할 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com