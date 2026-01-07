서안성농협, 지역 쌀 브랜드 ‘취향안성’ 출시로 쌀 소비 활성화 추진

서안성농협은 지자체와 협력하여 지역 쌀의 경쟁력 강화를 목적으로 한 신규 쌀 브랜드 '취향안성’을 출시했다.‘취향안성’은 쌀을 단순한 생필품이 아닌, 밥맛의 차이를 취향으로 선택하는 제품으로 정의한 브랜드다. 기존의 단일 품종 중심 쌀 판매 방식에서 벗어나, 소비자가 자신의 식감과 밥맛 취향에 맞춰 쌀을 고를 수 있도록 한 점이 특징이다.이번 브랜드는 쌀 소비 감소라는 산업적 과제 속에서, 가격이나 산지 중심의 경쟁이 아닌 ‘취향’이라는 기준을 통해 쌀의 선택 방식을 바꾸고자 한 시도로 평가된다.‘취향안성’은 총 3가지 제품 타입으로 구성되었으며, 은은한 향과 부드러운 식감의 향미취향(여리향), 깊고 풍부한 밥맛을 강조한 풍미취향(고시히카리), 찰기와 식감이 우수한 찰미취향(참드림)으로 소비자 선택의 폭을 확대했다.‘취향안성’ 쌀은 농협 하나로마트 및 온라인 유통 채널을 통해 판매되고 있으며, 향후 쌀을 기반으로 한 다양한 제품 라인업을 단계적으로 확대할 계획이다.서안성농업협동조합 윤국한 조합장은 “이번 ‘취향안성’ 브랜드는 서안성 지역에서 시작했지만, 온라인 판매 확대와 향후 팝업스토어 운영 등을 통해 전국 단위 소비자와 만나는 브랜드로 성장시킬 계획”이라며, “지역 쌀의 가치를 전국적으로 확산시키고, 지속 가능한 쌀 소비 기반을 마련하는 데 기여할 수 있도록 중장기적인 확장을 추진하겠다”고 밝혔다.서안성농협은 브랜드 런칭과 함께 패키지 디자인 개발을 완료하고, 고속도로 빌보드 광고를 통해 오프라인 인지도를 선제적으로 확보했다. 향후 농협 하나로마트를 비롯한 유통 채널에서 판매를 시작하고, 온라인 판매 확대와 단계적인 마케팅을 통해 브랜드 인지도를 지속적으로 높여갈 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com