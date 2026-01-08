김병주(오른쪽) MBK파트너스 회장이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정거래위원회 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 의원들의 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 윤종하 MBK파트너스 부회장(홈플러스 공동대표). /2025.10.14 사진=한경 임형택기자

쿠팡 김범석 의장과 함께 검은 머리 외국인(일명 검머외) 기업인의 대명사격인 김병주 MBK 회장이 감옥에 갈 위기에 처했다.홈플러스 사태를 수사 중인 검찰이 MBK파트너스 김병주 회장 등 경영진을 상대로 구속영장을 청구하며 본격 수사에 착수했다.8일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(김봉진 부장검사 직무대리)는 7일 김 회장과 김광일 부회장(홈플러스 공동대표), 김정환 부사장, 이성진 전무 등 4명을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 및 자본시장법 위반 등 혐의로 구속영장을 청구했다.김 부회장, 김 부사장, 이 전무는 감사 보고서를 조작한 혐의(주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 위반)도 받는다.이들은 홈플러스의 신용등급 하락을 예상하고 대규모 전자단기사채(ABSTB)를 발행한 뒤 기습적으로 기업회생을 신청해 투자자에게 손실을 입힌 혐의를 받는다.검찰은 지난해 4월 홈플러스 본사와 MBK 본사, 경영진 주거지를 압수수색하고 김회장과 김 부회장을 피의자 신분으로 소환해 조사했다.MBK파트너스는 입장문을 내고 “영장 청구에 담긴 모든 혐의를 전면 부인한다”며 “드러난 사실과 배치되며 오해에 근거한 혐의로 영장을 청구한 검찰의 주장이 근거가 없음을 법원에서 성실하게 소명하겠다”고 밝혔다.구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 다음 주 초반 열릴 예정이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com