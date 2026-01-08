일론 머스크 테슬라 CEO. 사진=연합뉴스

“충격적이고 무서운 수준이다.”일론 머스크 테슬라 CEO가 한국의 저출산 문제에 대해 이같이 밝혔다. 인류 문명의 위기를 넘어 실제적인 '안보 재앙'으로 규정하며 전례 없는 수위의 경고를 건넸다.머스크는 1월 7일(현지시간) 공개된 피터 디아만디스(Peter Diamandis)의 팟캐스트 ‘문샷(Moonshots)’ 에피소드 220회에 출연해 약 3시간 동안 인류의 미래와 AI, 인구 문제에 대해 심도 있는 대화를 나눴다.이 중 한국의 인구 구조 변화를 언급한 대목에서 머스크는 “충격적이고 무서운 수준”이라고 밝힌 뒤 구체적인 시나리오를 제시했다.인터뷰에서 머스크는 한국의 합계출산율이 0.7명 미만으로 떨어진 상황을 지목했다. 그러면서 이것이 단순한 경제 위축을 넘어 국가 존립의 문제임을 강조했다.머스크는 “이런 추세라면 한국 인구는 매 세대마다 70%씩 증발하게 된다”며 “결국 3세대(약 90년~100년)가 지나면 한국 인구는 현재의 약 4% 수준, 즉 25분의 1토막이 날 것”이라고 분석했다. 이어 “인구 구조가 무너지면 나라를 지킬 젊은 사람이 존재하지 않게 된다”며 “북한은 사실상 아무런 저항을 받지 않고 한국을 차지할 수 있을 것”이라고 경고했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com