새해 첫 주 서울 아파트값 상승세가 둔화한 것으로 나타났다.8일 한국부동산원이 발표한 올해 1월 첫째 주(5일 조사 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가는 0.18% 올라 직전주(0.21%) 대비 상승 폭이 축소됐다.다만, 서울 아파트값은 지난해 2월 첫째 주부터 48주 연속으로 올랐다.구별로 동작구의 상승률이 0.37%로 가장 높았으며 이어 성동구(0.33%), 서초·송파구(각 0.27%), 용산·양천구(각 0.26%), 영등포·중구(각 0.25%) 등의 순이었다.동작구의 아파트값 상승률은 2주 연속(0.31%→0.33%→0.37%) 높아졌지만, 성동구의 아파트값 상승률은 직전주(0.34%) 대비 소폭 낮아졌다.같은 기간 동남권 4구인 강남구(0.20%→0.14%), 서초구(0.28%→0.27%), 송파구(0.33%→0.27%), 강동구(0.30%→0.19%)와 용산구(0.30%→0.26%) 등 서울 주요 지역도 오름폭이 감소했다.부동산원은 "전반적으로 거래량 및 매수 문의가 감소한 가운데, 일부 재건축 추진 단지 및 대단지·역세권 등 선호 단지 중심으로 가격 상승 이어지며 서울 전체적으로 상승했다"면서 "동작구는 사당·상도동 위주로 올랐다"고 설명했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com