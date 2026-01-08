나와(NAWA) 대표 서영호가 발표하는 모습

질의 응답 진행 중인 나와(NAWA) 대표 서영호

국내 친환경 AI 스타트업 ‘NAWA(나와, 대표 서영호)’가 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES 2026’ 피칭 무대에 올라 인공지능(AI) 솔루션을 공개했다.NAWA는 현지 시간 1월 7일 라스베이거스 유레카파크 내 ‘K-Startup 통합관’에서 열린 피칭 세션에서 개발한 인공지능 솔루션 ‘컵 분류 S/W v1.0’을 공개했다. 이번 피칭은 하드웨어 제조 역량을 넘어 글로벌 시장을 선도할 소프트웨어 원천 기술력을 공식적으로 증명하는 자리가 됐다.이날 피칭의 핵심이었던 ‘컵 분류 S/W v1.0’은 KOLAS(한국인정기구) 인증을 통해 공신력을 확보한 고정밀 AI 모델이다. 종이컵, 플라스틱컵, 알루미늄컵, 우유팩, 컵라면 용기 등 총 5종의 객체를 98% 이상의 정확도로 정밀 분류한다. 특히 AI 모델의 추론 속도를 0.4초 미만으로 극대화해, 실시간 처리가 필수적인 스마트 시티와 대형 상업 시설에 최적화된 성능을 구현했다.기술적 안정성 또한 입증했다. 서버 동시 사용자 처리 부하를 220명 이상 감당할 수 있도록 설계돼 대규모 상용화 환경에서도 끊김 없는 서비스를 제공한다. 이는 중소벤처기업부 관련 법령 기준에 의거하여 ‘세계 최고 기술 수준’에 해당하는 성과다.NAWA는 이번 피칭을 통해 기존의 24년 25년의 제품 중심 CES 전시를 넘어, 독보적인 데이터와 알고리즘 기반의 소프트웨어 기업으로서의 비전을 제시했다. 현장 피칭 직후에는 북미 및 유럽 지역의 환경 솔루션 관계자들과 VC(벤처캐피털)들의 상담 문의가 이어졌다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com