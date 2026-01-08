이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 공식 환영식에 퇴장하며 인사하고 있다.(뉴스1)

이재명 대통령의 국정 지지율이 61%라는 여론조사 결과가 8일 나왔다. 이번 수치는 2주 전 대비 소폭 상승한 수치다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 5∼7일 만 18세 이상 1005명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전보다 2%포인트(p) 오른 61%로 집계됐다.부정 평가 응답은 29%로, 지난 조사보다 3%p 내렸다.이번 조사에서 대구·경북(49%)을 제외한 모든 지역에서 긍정 평가가 과반을 기록했다.연령별로도 전 연령대에서 긍정 평가가 부정 평가보다 높게 나타났다. 특히 20대 이하의 경우 직전 조사인 2주 전엔 부정 평가 비율(48%)이 긍정 평가(32%)보다 높았지만, 이번 조사에선 긍정 평가(41%)가 부정 평가(32%)를 앞질렀다.이재명 정부의 긍정 평가 비율은 '취약계층과 사회적 약자에 대한 지원 정책' 62%, '소상공인과 중소기업에 대한 지원 정책' 50%, '일자리와 고용 정책' 46% 순으로 나타났다. '주택·부동산 정책'은 부정 평가(51%)가 긍정(36%)보다 높았다.정당별 지지도를 보면 더불어민주당은 39%, 국민의힘은 23%를 각각 기록했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 2%p 내렸고, 국민의힘은 3%p 올랐다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 3%를 기록했다.이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명에 대해서는 '잘못한 결정'(42%)이라는 응답이 '잘한 결정'(35%)이라는 응답보다 많았다. 국민의힘이 이 후보자를 제명한 것을 두고는 '잘못된 결정'이라는 응답이 46%, '잘한 결정'이라는 응답이 35%였다.중국과 관계를 향후 어떻게 설정해야 하느냐는 질문에는 '안보 상황과 한미동맹을 고려해 중국과 일정한 거리를 유지해야 한다'는 응답이 48%, '경제와 국익을 위해 중국과 우호적인 관계를 유지해야 한다'는 응답이 46%로 오차 범위 내에서 비슷한 수준으로 나타났다.한편, 이번 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 18.2%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com